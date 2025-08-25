Dolor en el fútbol por el fallecimiento del histórico representante de Riquelme y abogado de Maradona

El fútbol argentino perdió este domingo a una figura clave en la representación y el asesoramiento legal de grandes ídolos: Daniel Bolotnicoff falleció a los 69 años tras una descompensación sufrida en la madrugada. Reconocido por su estrecho vínculo con Juan Román Riquelme y por haber sido abogado de Diego Maradona en los años noventa, dejó una huella profunda en el ambiente deportivo.
Bolotnicoff arrastraba problemas de salud y en las últimas horas su cuadro se complicó de manera repentina, provocando su fallecimiento. Durante más de dos décadas fue la mano derecha de Riquelme, no solo como representante, sino como consejero en decisiones trascendentes de su carrera y luego en su rol como dirigente. Su influencia en Boca también se extendió en tiempos recientes, ya que asesoraba al club en cuestiones legales y, según se comentaba en el mundo xeneize, tenía participación en la estrategia de las negociaciones del mercado de pases.
A fines de los noventa fundó junto a Juan Marcos Franchi la empresa Back Sports S.A., plataforma desde la cual manejó la carrera de decenas de futbolistas de renombre. Entre ellos, figuras como Diego Forlán, Diego Placente, Bernardo Romeo, Juan Foyth, Rodrigo Bentancur y Agustín Marchesín. Sin embargo, su nombre quedó siempre ligado a dos de los máximos símbolos del fútbol argentino: Maradona y Riquelme. Con el primero trabajó como abogado y representante durante los años noventa, participando activamente en su regreso a Boca en 1995. Con el segundo mantuvo una relación inalterable de confianza, que atravesó toda la carrera del actual presidente del club.
Su figura también estuvo marcada por críticas. El expresidente Daniel Angelici había cuestionado públicamente la influencia de Bolotnicoff en la vida de Riquelme, asegurando que el exrepresentante era “usado para todo”. Pese a ello, el vínculo entre ambos se mantuvo firme hasta sus últimos días, consolidando a Bolotnicoff como una pieza de confianza para el ídolo boquense.