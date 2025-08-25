Secciones
DeportesFútbol

Dolor en el fútbol por el fallecimiento del histórico representante de Riquelme y abogado de Maradona

Daniel Bolotnicoff falleció a los 69 años tras una descompensación sufrida en la madrugada.

Dolor en el fútbol por el fallecimiento del histórico representante de Riquelme y abogado de Maradona
Hace 3 Hs

El fútbol argentino perdió este domingo a una figura clave en la representación y el asesoramiento legal de grandes ídolos: Daniel Bolotnicoff falleció a los 69 años tras una descompensación sufrida en la madrugada. Reconocido por su estrecho vínculo con Juan Román Riquelme y por haber sido abogado de Diego Maradona en los años noventa, dejó una huella profunda en el ambiente deportivo.

Bolotnicoff arrastraba problemas de salud y en las últimas horas su cuadro se complicó de manera repentina, provocando su fallecimiento. Durante más de dos décadas fue la mano derecha de Riquelme, no solo como representante, sino como consejero en decisiones trascendentes de su carrera y luego en su rol como dirigente. Su influencia en Boca también se extendió en tiempos recientes, ya que asesoraba al club en cuestiones legales y, según se comentaba en el mundo xeneize, tenía participación en la estrategia de las negociaciones del mercado de pases.

A fines de los noventa fundó junto a Juan Marcos Franchi la empresa Back Sports S.A., plataforma desde la cual manejó la carrera de decenas de futbolistas de renombre. Entre ellos, figuras como Diego Forlán, Diego Placente, Bernardo Romeo, Juan Foyth, Rodrigo Bentancur y Agustín Marchesín. Sin embargo, su nombre quedó siempre ligado a dos de los máximos símbolos del fútbol argentino: Maradona y Riquelme. Con el primero trabajó como abogado y representante durante los años noventa, participando activamente en su regreso a Boca en 1995. Con el segundo mantuvo una relación inalterable de confianza, que atravesó toda la carrera del actual presidente del club.

Su figura también estuvo marcada por críticas. El expresidente Daniel Angelici había cuestionado públicamente la influencia de Bolotnicoff en la vida de Riquelme, asegurando que el exrepresentante era “usado para todo”. Pese a ello, el vínculo entre ambos se mantuvo firme hasta sus últimos días, consolidando a Bolotnicoff como una pieza de confianza para el ídolo boquense.

Temas Diego Armando MaradonaClub Atlético Boca JuniorsJuan Román RiquelmeDaniel AngeliciDiego ForlánAgustín MarchesínDiego PlacenteRodrigo Bentancur
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
1

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
2

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
3

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
4

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
5

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno
6

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Más Noticias
Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Atención River: Palmeiras se reforzaría con una joyita que llegaría desde el fútbol europeo

Atención River: Palmeiras se reforzaría con una "joyita" que llegaría desde el fútbol europeo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Agenda de TV: ¿por dónde ver en vivo Lanús-River y All Boys-San Martín?

Agenda de TV: ¿por dónde ver en vivo Lanús-River y All Boys-San Martín?

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

El tiempo en Tucumán: agosto se despide con temperaturas primaverales

El tiempo en Tucumán: agosto se despide con temperaturas primaverales

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Comentarios