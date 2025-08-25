Dolor en el fútbol por el fallecimiento del histórico representante de Riquelme y abogado de Maradona

A fines de los noventa fundó junto a Juan Marcos Franchi la empresa Back Sports S.A., plataforma desde la cual manejó la carrera de decenas de futbolistas de renombre. Entre ellos, figuras como Diego Forlán, Diego Placente, Bernardo Romeo, Juan Foyth, Rodrigo Bentancur y Agustín Marchesín. Sin embargo, su nombre quedó siempre ligado a dos de los máximos símbolos del fútbol argentino: Maradona y Riquelme. Con el primero trabajó como abogado y representante durante los años noventa, participando activamente en su regreso a Boca en 1995. Con el segundo mantuvo una relación inalterable de confianza, que atravesó toda la carrera del actual presidente del club.