Marcos Rojo reveló la dura frase de Miguel Ángel Russo que selló su adiós a Boca Juniors

El momento más duro lo vivió con Miguel Ángel Russo, a quien le atribuye la frase que selló su salida. “Me dijo que no iba a contar conmigo, es duro lo que me dijo, muy duro. No me lo esperaba, me dijo que no tenía la edad, que no podía jugar a ese nivel. Yo le respondí que lo entendía, que si él contaba con Ayrton lo aceptaba, que iba a entrenar tirando para adelante hasta el día que llegara a Argentina para arreglar las cosas”.