Secciones
DeportesFútbol

Atención River: Palmeiras se reforzaría con una "joyita" que llegaría desde el fútbol europeo

River logró una sufrida clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras superar por penales a Libertad en el Monumental, pero mientras en Núñez celebran el pasaje a la próxima instancia, la atención también está puesta en Brasil.

Atención River: Palmeiras se reforzaría con una joyita que llegaría desde el fútbol europeo
Hace 33 Min

Palmeiras acordó la compra del mediocampista que pasó por el Manchester United y que hasta ahora se encontraba en el Fulham de la Premier League. La operación se cerró en torno a los 10 millones de euros y, aunque por el momento existe un acuerdo de palabra, en las próximas horas se firmará el contrato que lo vinculará al "Verdao" por varios años. De esta manera, el club oaulista suma jerarquía para un cruce con River que promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final.

Andreas Pereira, de 28 años, nació en Bélgica y se formó en las inferiores del United, donde debutó en 2014. Su carrera incluye pasos por Granada, Valencia y Lazio, además de una etapa en Flamengo, donde llegó a disputar la final de la Libertadores en 2021. Aquel encuentro terminó con un error suyo que derivó en el gol de Deyverson, justamente para Palmeiras, que se consagró campeón. Tras esa experiencia volvió a Europa, hasta que ahora regresa al fútbol sudamericano para sumarse al equipo que alguna vez lo condenó.

Mientras River se prepara para visitar a Lanús por el Torneo Clausura, en Brasil la expectativa crece por el choque copero. Abel Ferreira, técnico del conjunto paulista, anticipó lo que será una serie cargada de historia reciente luego de la polémica semifinal de 2020. “La próxima etapa también será difícil, pero seguiremos como siempre. Es una nueva historia y un rival diferente”, expresó el entrenador, quien está por cumplir cinco años al frente del club.

Desde su llegada a Palmeiras, Ferreira logró que el equipo se meta entre los ocho mejores de la Libertadores en cinco de las últimas seis ediciones, confirmando un dominio que lo ubica como uno de los máximos candidatos al título. La única excepción fue la eliminación del año pasado ante Botafogo. Ahora, con Pereira como nuevo refuerzo, el Verdao afila sus armas para otro capítulo vibrante frente a River.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
1

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
2

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
3

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
4

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno
5

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

El “Caso Cerisola”: mañana martes podrán hablar los acusados y luego el tribunal dictaría sentencia
6

El “Caso Cerisola”: mañana martes podrán hablar los acusados y luego el tribunal dictaría sentencia

Más Noticias
Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Agenda de TV: ¿por dónde ver en vivo Lanús-River y All Boys-San Martín?

Agenda de TV: ¿por dónde ver en vivo Lanús-River y All Boys-San Martín?

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Juicio contra “la banda de los copitos”: excarcelado y arrepentido

Juicio contra “la banda de los copitos”: excarcelado y arrepentido

El “Caso Cerisola”: mañana martes podrán hablar los acusados y luego el tribunal dictaría sentencia

El “Caso Cerisola”: mañana martes podrán hablar los acusados y luego el tribunal dictaría sentencia

Comentarios