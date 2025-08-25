Atención River: Palmeiras se reforzaría con una "joyita" que llegaría desde el fútbol europeo

Palmeiras acordó la compra del mediocampista que pasó por el Manchester United y que hasta ahora se encontraba en el Fulham de la Premier League. La operación se cerró en torno a los 10 millones de euros y, aunque por el momento existe un acuerdo de palabra, en las próximas horas se firmará el contrato que lo vinculará al "Verdao" por varios años. De esta manera, el club oaulista suma jerarquía para un cruce con River que promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final.
Andreas Pereira, de 28 años, nació en Bélgica y se formó en las inferiores del United, donde debutó en 2014. Su carrera incluye pasos por Granada, Valencia y Lazio, además de una etapa en Flamengo, donde llegó a disputar la final de la Libertadores en 2021. Aquel encuentro terminó con un error suyo que derivó en el gol de Deyverson, justamente para Palmeiras, que se consagró campeón. Tras esa experiencia volvió a Europa, hasta que ahora regresa al fútbol sudamericano para sumarse al equipo que alguna vez lo condenó.
Mientras River se prepara para visitar a Lanús por el Torneo Clausura, en Brasil la expectativa crece por el choque copero. Abel Ferreira, técnico del conjunto paulista, anticipó lo que será una serie cargada de historia reciente luego de la polémica semifinal de 2020. “La próxima etapa también será difícil, pero seguiremos como siempre. Es una nueva historia y un rival diferente”, expresó el entrenador, quien está por cumplir cinco años al frente del club.
Desde su llegada a Palmeiras, Ferreira logró que el equipo se meta entre los ocho mejores de la Libertadores en cinco de las últimas seis ediciones, confirmando un dominio que lo ubica como uno de los máximos candidatos al título. La única excepción fue la eliminación del año pasado ante Botafogo. Ahora, con Pereira como nuevo refuerzo, el Verdao afila sus armas para otro capítulo vibrante frente a River.