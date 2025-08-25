Atención River: Palmeiras se reforzaría con una "joyita" que llegaría desde el fútbol europeo

Palmeiras acordó la compra del mediocampista que pasó por el Manchester United y que hasta ahora se encontraba en el Fulham de la Premier League. La operación se cerró en torno a los 10 millones de euros y, aunque por el momento existe un acuerdo de palabra, en las próximas horas se firmará el contrato que lo vinculará al "Verdao" por varios años. De esta manera, el club oaulista suma jerarquía para un cruce con River que promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final.