Cuatro pistas que podrían indicar una extraña enfermedad de transmisión sexual

En un mundo donde el conocimiento sobre los trastornos del sueño fue ganando terreno, uno de los fenómenos menos comprendidos pero que está captando la atención de expertos y pacientes por igual es la sexsomnia. Esta enfermedad se caracteriza por la realización de actos sexuales mientras se está dormido, sin que la persona tenga conciencia de ello.
La sexsomnia puede manifestarse de diversas formas, desde la masturbación hasta el acto sexual completo, y puede ocurrir tanto en personas solteras como en aquellas que tienen pareja. A menudo, quienes la padecen pueden despertarse confundidos, avergonzados o incluso alarmados por sus acciones, ya que no recuerdan haberlas realizado.
Según varios estudios realizados en los últimos años, se encontró que la sexsomnia puede estar asociada a trastornos del sueño como el sonambulismo y la apnea del sueño, así como a factores como el estrés, la ansiedad y el consumo de alcohol o drogas.
Cinco conductas que caracterizan la sexomnia
Los siguientes comportamientos se producen con la persona que lo padece dormida.
- Búsqueda constante del acto sexual con el compañero de cama.
- Desvestirse
- Masturbación
- Emisión de gemidos o vocalizaciones
Todas estas son formas de un desorden del sueño conocido como “parasomnia” y usualmente ocurren en la primera parte de la noche, durante un sueño muy profundo, explica el profesor Meir Kryger, de la Universidad de Yale, en EE.UU.
Cómo puede tratarse la sexsomnia
Un estudio publicado en la revista Sleep Medicine Reviews encontró que aproximadamente el 8% de la población adulta puede experimentar algún tipo de sexsomnia en algún momento de su vida.
Sin embargo, debido a la falta de conciencia sobre este trastorno y a la dificultad para diagnosticarlo, es probable que la cifra real sea aún mayor.
La sexsomnia no solo puede tener un impacto negativo en la vida sexual y emocional de quienes la padecen, sino que también puede generar problemas legales y sociales.
Los casos de agresión sexual involuntaria durante episodios de sexsomnia han llevado a debates sobre la responsabilidad legal de las personas que la experimentan.
La falta de conciencia y comprensión sobre la sexsomnia también puede dificultar la búsqueda de ayuda y tratamiento. Es fundamental que tanto los afectados como sus parejas estén informados sobre este trastorno y busquen la orientación de profesionales de la salud mental y del sueño.