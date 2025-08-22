Se dictó la clausura preventiva del estadio de Independiente: qué resolvió la Justicia y por qué

En la misma línea, Bullrich cuestionó duramente al gobernador Axel Kicillof, acusándolo de permitir que la violencia se adueñara de la cancha por no intervenir con la Policía.

“El inútil de Kicillof se saca fotos con (Claudio) Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”, expresó. También vinculó a las autoridades provinciales con los barras, y aseguró que desde la Nación se avanzará para recuperar el orden.