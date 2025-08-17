Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Una persona de San Miguel de Tucumán se llevó el pozo acumulado del Tuqui 10. El premio fue de más de $55 millones y el próximo sorteo se realizará el domingo 24 de agosto con el cartón celeste
Por otro lado, y como sucede en todos los sorteos, hubo dos ganadores, también de San Miguel de Tucumán, en la categoría "Seguro Sale", que le entregó más de $7.000.000 a cada uno.
Organizado por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, la característica de Tuqui 10 es que su pozo es acumulable. El cartón se puede conseguir en agencias y subagencias de quiniela oficiales hasta el sábado y a través de vendedores ambulantes incluso hasta el mismo domingo.
Cómo se juega al Tuqui 10
El juego consta de tres etapas. El primer premio es el “Tuqui 10”, donde se sortean 10 bolillas (el cartón trae 10 números) sobre un universo de 22 bolillas, enumeradas del 1 al 22.
El segundo se llama “Seguro Sale” (que siempre tendrá un ganador), donde se hace un sorteo con 10 bolillas, si queda vacante se sortea una más y, si aún sigue vacante, el sorteador electrónico lanza un número de cartón.
Por último, en la tercera etapa del juego se sortean 10 premios con número de cartón y el sistema informará dónde fue vendido.