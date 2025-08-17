 Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto
Secciones
SociedadActualidad

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

El sorteo del juego de la Caja Popular de Ahorros se realizó en vivo por Canal 10.

El Tuqui 10 tuvo un ganador este domingo 17 de agosto
17 Agosto 2025

Una persona de San Miguel de Tucumán se llevó el pozo acumulado del Tuqui 10. El premio fue de más de $55 millones y el próximo sorteo se realizará el domingo 24 de agosto con el cartón celeste

Por otro lado, y como sucede en todos los sorteos, hubo dos ganadores, también de San Miguel de Tucumán, en la categoría "Seguro Sale", que le entregó más de $7.000.000 a cada uno.

Organizado por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, la característica de Tuqui 10 es que su pozo es acumulable. El cartón se puede conseguir en agencias y subagencias de quiniela oficiales hasta el sábado y a través de vendedores ambulantes incluso hasta el mismo domingo.

Cómo se juega al Tuqui 10

El juego consta de tres etapas. El primer premio es el “Tuqui 10”, donde se sortean 10 bolillas (el cartón trae 10 números) sobre un universo de 22 bolillas, enumeradas del 1 al 22.

El segundo se llama “Seguro Sale” (que siempre tendrá un ganador), donde se hace un sorteo con 10 bolillas, si queda vacante se sortea una más y, si aún sigue vacante, el sorteador electrónico lanza un número de cartón.

Por último, en la tercera etapa del juego se sortean 10 premios con número de cartón y el sistema informará dónde fue vendido.

Temas Club Caja Popular de Ahorros de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Te sentís mal o dormís poco? Estas cinco apps de bienestar pueden ayudarte a repuntar
1

¿Te sentís mal o dormís poco? Estas cinco apps de bienestar pueden ayudarte a repuntar

Relajación contra el insomnio: un aliado secreto para lograr un sueño reparador
2

Relajación contra el insomnio: un aliado secreto para lograr un sueño reparador

¿Se puede controlar el colesterol con una ración diaria de legumbres?
3

¿Se puede controlar el colesterol con una ración diaria de legumbres?

Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud
4

Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud

Poesía para volver a ser niños: cinco poemas que celebran la infancia
5

Poesía para volver a ser niños: cinco poemas que celebran la infancia

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan
6

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan

Más Noticias
Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

La miniserie prohibida de Netflix que solo los adultos pueden ver y está basada en hechos reales

La miniserie prohibida de Netflix que solo los adultos pueden ver y está basada en hechos reales

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Comentarios