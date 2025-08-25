Secciones
Tango y folklore tucumano, rumbo a El Salvador

Rubén Albornoz tiene una cita multicultural.

DÉCADAS. El cantante inició en la música cuando era adolescente.
Hace 2 Hs

Del siete al 17 de septiembre, la cultura popular argentina tendrá un representante tucumano en tierras centroamericanas. El intérprete de tango y folklore Rubén Albornoz fue convocado para participar del Tercer Congreso Internacional de Cultura Tradicional, que se realizará en la República de El Salvador.

Organizado por la Asociación Internacional de Cultura Tradicional (ASINCUT), este espacio reunirá a referentes culturales de toda América Latina en un espacio de intercambio, aprendizaje y preservación de las raíces artísticas de la región.

Albornoz, nacido en Banda del Río Salí, será el único argentino que participará, y desplegará su repertorio de grandes éxitos del cancionero popular. “Representar a mi país, a mi provincia y a mi ciudad es un compromiso muy importante para mí y para mi carrera. Estoy muy feliz y agradecido por esta posibilidad”, expresó con emoción.

Un camino que comenzó en la adolescencia

Rubén Albornoz comenzó a recorrer su camino en la música siendo apenas un adolescente. “Durante mi adolescencia, en mi secundario, empecé a dedicarme a la música”, contó en diálogo con LA GACETA. La pasión por el tango, en particular, tiene una raíz familiar- “Mi padre vivió en Buenos Aires y cantaba en algunos locales donde se interpretaba tango”, recordó.

Ese legado, entre la tradición y la vocación, lo llevó a comprometerse con la difusión de la música popular argentina, una labor que hoy trasciende fronteras. Por eso, consultado sobre el mensaje que espera dejar en este evento, Albornoz respondió con firmeza: “El mensaje para la República de El Salvador y toda Latinoamérica es dejar precedentes de nuestra cultura y raíces tradicionales”.

