El romántico regalo de Mario Casas a Melyssa Pinto durante sus vacaciones en El Salvador

Entre esos detalles, uno ha destacado especialmente: el regalo que Mario Casas habría hecho a Melyssa Pinto. La exconcursante de La isla de las tentaciones compartió en Instagram un carrusel de fotografías en la playa, y en la octava imagen se la ve luciendo un colgante de plata con forma de cruz colgado de una cadena, muy similar —o idéntico— al que el protagonista de Tres metros sobre el cielo mostró en primer plano en su último post.