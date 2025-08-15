 El romántico regalo de Mario Casas a Melyssa Pinto durante sus vacaciones en El Salvador
El romántico regalo de Mario Casas a Melyssa Pinto durante sus vacaciones en El Salvador

El actor y la influencer han disfrutado de un viaje paradisíaco junto a la familia de él, dejando pistas en redes sociales que no han pasado desapercibidas para sus seguidores.

Mario Casas a Melyssa Pinto. IMAGEN TOMADA DE TELECINCO
Hace 1 Hs

Mario Casas y Melyssa Pinto han elegido El Salvador como destino para unas vacaciones que han captado la atención de sus fans. Aunque no han publicado fotos juntos, sus seguidores han detectado múltiples coincidencias: mismos lugares, mismas comidas y los hermanos del actor como compañía en varias imágenes.

Entre esos detalles, uno ha destacado especialmente: el regalo que Mario Casas habría hecho a Melyssa Pinto. La exconcursante de La isla de las tentaciones compartió en Instagram un carrusel de fotografías en la playa, y en la octava imagen se la ve luciendo un colgante de plata con forma de cruz colgado de una cadena, muy similar —o idéntico— al que el protagonista de Tres metros sobre el cielo mostró en primer plano en su último post.

Un gesto con significado

En las imágenes, Melyssa combina el collar con un bikini blanco estampado con flores amarillas mientras disfruta de un coco en la playa. Aunque la postura en la foto oculta parcialmente la joya, al ampliar la imagen se confirma que coincide con la que lleva el actor.

Este tipo de intercambio o regalo de accesorios es habitual entre parejas durante los viajes, como símbolo de unión o acto de amor, por lo que no es de extrañar que Mario Casas haya querido tener este detalle con la influencer.

Un viaje para recordar

Tras la escapada, Melyssa ya ha regresado a España y ha compartido sus impresiones en redes: “Feliz de haber disfrutado de ese país tan bonito y maravilloso. Si estáis pensando en viajar a El Salvador, os lo recomiendo muchísimo”, escribió en sus historias de Instagram.

El supuesto regalo y las pistas en sus publicaciones reavivan los rumores sobre la relación entre ambos, que sigue siendo una de las más comentadas del momento en el panorama de la crónica social española.

