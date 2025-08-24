River y Lanús pondrán en juego el liderazgo de la zona B

La gran novedad pasa por el regreso de Maximiliano Salas, que volvería a concentrar tras su recuperación. El delantero ex Racing, tuvo un inicio auspicioso: gol en su debut ante Platense, asistencia frente a Instituto y una entrega que rápidamente lo hizo ganarse el reconocimiento de los hinchas. Aunque en principio iría al banco, no se descarta que sume minutos, pensando en que el delantero llegue con ritmo al cruce copero contra los brasileños a mediados de septiembre.