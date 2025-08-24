River y Lanús pondrán en juego el liderazgo de la zona B

El cruce de esta noche, puede dejar un nuevo líder en la zona B. Lanús intentará cortar con la racha de River para alcanzar la cima, que por el momento es del equipo de Marcelo Gallardo.
El “Millonario” llega entonado tras avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que el “Granate”, que también superó octavos de la Sudamericana, tiene una chance inmejorable.
El equipo de Mauricio Pellegrino, que inició el semestre con dos derrotas, se acomodó y hoy pelea en tres frentes: cuartos de Sudamericana, Copa Argentina y en zona de clasificación en el Clausura. Sin compromisos entresemana, el DT pondrá lo mejor a disposición para intentar dar un golpe ante el puntero.
River llega con un panorama diferente. El alivio por la clasificación frente a Libertad en el Monumental no ocultó las dudas futbolísticas ni el desgaste físico. Paulo Díaz y Sebastián Driussi terminaron tocados, mientras que Enzo Pérez, Marcos Acuña e Ignacio Fernández serían preservados, pensando en el duelo del jueves frente a Unión por Copa Argentina y en la serie contra Palmeiras por la Libertadores.
Así, Gallardo planea un “11” con variantes en todas las líneas. Sebastián Boselli podría ir de lateral derecho para darle descanso a Montiel, mientras que la zaga se completaría con Portillo, Rivero y Casco. En el medio, “Juanfer” Quintero seguiría como titular, y en ataque Miguel Borja se perfila para jugar si Driussi no llega al cien por ciento.
La gran novedad pasa por el regreso de Maximiliano Salas, que volvería a concentrar tras su recuperación. El delantero ex Racing, tuvo un inicio auspicioso: gol en su debut ante Platense, asistencia frente a Instituto y una entrega que rápidamente lo hizo ganarse el reconocimiento de los hinchas. Aunque en principio iría al banco, no se descarta que sume minutos, pensando en que el delantero llegue con ritmo al cruce copero contra los brasileños a mediados de septiembre.