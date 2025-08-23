Secciones
La buena noticia que recibió Gallardo en la previa del juego con Lanús

El delantero dejó atrás una lesión en la rodilla y podría volver a sumar minutos justo cuando el "Millonario" empieza a perfilarse para los duelos decisivos de Copa Libertadores.

Maximiliano Salas. Maximiliano Salas.
Hace 1 Hs

River recibió una noticia alentadora en la previa de su compromiso frente a Lanús: Maximiliano Salas ya tiene el alta médica y podría reaparecer tras casi un mes de inactividad. El atacante de 27 años se entrenó con normalidad en la práctica de este sábado y todo indica que Marcelo Gallardo lo incluirá entre los concentrados para el encuentro del lunes en La Fortaleza.

Salas había sufrido un esguince distal del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda durante el clásico ante San Lorenzo, disputado a fines de julio, lo que lo obligó a dejar la cancha apenas a los 18 minutos. Su recuperación demandó 26 días, en los que trabajó bajo un estricto plan de rehabilitación que ahora parece haber dado resultados.

La idea del cuerpo técnico es que el ex Racing sume ritmo de a poco, por lo que lo más probable es que ocupe un lugar en el banco de suplentes frente al "Granate". En caso de no ingresar, tendría grandes posibilidades de hacerlo el jueves ante Unión por los octavos de final de la Copa Argentina. Su regreso llega en un momento clave, ya que Gallardo busca variantes ofensivas para encarar la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

El delantero surgido de All Boys, por quien River desembolsó ocho millones de euros, dejó buenas impresiones en sus primeras presentaciones con la camiseta "millonaria". En tres partidos oficiales ya se dio el gusto de marcar un gol en su debut contra Platense y de asistir en la goleada a Instituto. Pero más allá de los números, lo que más valoran los hinchas es la intensidad y entrega que mostró desde el primer minuto, sin necesitar un período de adaptación.

Con su recuperación, Gallardo suma una pieza importante en ataque justo cuando River comienza a transitar el tramo más exigente de la temporada, donde cada detalle puede ser determinante.

