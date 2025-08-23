La buena noticia que recibió Gallardo en la previa del juego con Lanús

La idea del cuerpo técnico es que el ex Racing sume ritmo de a poco, por lo que lo más probable es que ocupe un lugar en el banco de suplentes frente al "Granate". En caso de no ingresar, tendría grandes posibilidades de hacerlo el jueves ante Unión por los octavos de final de la Copa Argentina. Su regreso llega en un momento clave, ya que Gallardo busca variantes ofensivas para encarar la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.