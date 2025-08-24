Cuál es el precio más alto que puede alcanzar el dólar en 2025, según 15 expertos

El impacto de las tasas y las elecciones

El tipo de cambio oficial mayorista ya alcanzó los $1.380 en julio, muy cerca del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno en $1.400, que se actualiza 1% mensual. Si esa política se mantiene, el techo podría superar los $1.500 en diciembre, alineándose con las proyecciones más pesimistas del mercado.