Cuál es el precio más alto que puede alcanzar el dólar en 2025, según 15 expertos

La cotización del dólar mayorista podría tener un fuerte salto hacia fin de año, en un contexto marcado por tasas de interés al rojo vivo, elecciones legislativas y la revisión del acuerdo con el FMI. Analistas locales e internacionales estiman un valor máximo de hasta $1.559 para diciembre, según un relevamiento de FocusEconomics.
Dólar: proyecciones de hasta $1.559 a fin de año
El informe de FocusEconomics, que consultó a más de 40 economistas, revela que algunos de los pronósticos más elevados provienen de consultoras locales. Empiria Consultores proyecta un dólar mayorista de $1.559, seguida por Eco Go ($1.544), Analytica ($1.507), Oxford Economics ($1.504) y FIEL ($1.503).
En promedio, el consenso de los economistas es de $1.394, aunque los valores negociados en los contratos de futuros del Matba-Rofex muestran cifras aún más altas: $1.535 para diciembre y $1.593 para febrero de 2026.
El impacto de las tasas y las elecciones
El tipo de cambio oficial mayorista ya alcanzó los $1.380 en julio, muy cerca del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno en $1.400, que se actualiza 1% mensual. Si esa política se mantiene, el techo podría superar los $1.500 en diciembre, alineándose con las proyecciones más pesimistas del mercado.
Para Sebastián Menescaldi (Eco Go), el dólar se verá presionado tras las elecciones:
"El Gobierno deberá recomponer reservas y eso implica más demanda de divisas. Suponemos que después de octubre se rearmará el sistema de bandas para que el Banco Central pueda comprar dólares".
En tanto, Lorenzo Sigaut Gravina (Equilibra), que prevé un dólar de $1.495, advierte que las tensiones electorales ya se reflejaron en julio:
"La divisa se puede mover del centro de la banda hacia el techo. Después de las elecciones habrá otro contexto, con más margen de maniobra económica".
Inflación y tasas: la otra variable clave
Los analistas coinciden en que la inflación se mantendrá cerca del 2% mensual en los próximos meses. Sin embargo, las tasas de interés bancarias, que llegan al 50% nominal anual, generan incertidumbre sobre la sostenibilidad del programa económico.
Para Camilo Tiscornia (C&T Asesores), que estima un dólar de $1.402 en diciembre, el resultado electoral será determinante:
"Si al Gobierno le va bien, podría bajar el riesgo país e ingresar capitales. Eso ayudaría a contener el tipo de cambio dentro de la banda establecida".
Qué puede pasar con el dólar en 2025
En conclusión, las proyecciones oscilan entre un dólar mayorista de $1.394 (consenso) y un máximo de $1.559, en línea con lo que marcan los futuros del Rofex. La evolución dependerá de dos factores principales:
El resultado de las elecciones legislativas.
La estrategia económica que defina el Gobierno tras la revisión con el FMI.