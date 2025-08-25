Secciones
Llamado a la reserva militar: Venezuela amplía la convocatoria
Hace 5 Hs

Empleados públicos, amas de casa, jubilados, la fila es larga y variada frente a una plaza de Caracas. Miles de personas se enlistaron el sábado en las fuerzas militares de Venezuela para sumar filas ante una eventual invasión estadounidense. 

El presidente Nicolás Maduro llamó a abrir durante este y otros fines de semanas el registro de la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada que integran civiles y que sus críticos aseguran tiene una alta carga ideológica. Es también una demostración de fuerza ante la “amenaza” contra su poder. Tres destructores lanzamisiles se posicionarán en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, aunque Washington asegura que se trata de operaciones contra el narcotráfico.

La Milicia habilitó centros de registro en plazas y edificios militares y públicos, incluido el palacio presidencial de Miraflores en Caracas. También en el llamado Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos del fallecido líder socialista Hugo Chávez (1999-2013).

Así funciona el nuevo “modo estudio” de ChatGPT para aprender paso a paso con IA
Salarios 2025: las empresas moderan los aumentos y apuestan por políticas de compensación más estratégicas
¿Cómo están los pulmones?: el silencioso peligro de la EPOC y el cáncer de pulmón
La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad
Ni hielo, ni antiinflamatorios: Cómo actuar correctamente tras una mala pisada
¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?
Café de especialidad: por qué está cambiando nuestra forma de consumirlo y qué hay detrás de un fenómeno que crece en Tucumán

Qué es el horóscopo alquimista y cómo saber cuál es tu signo según tu fecha de nacimiento

Ni hielo, ni antiinflamatorios: Cómo actuar correctamente tras una mala pisada

¿Cómo preparar chocolate Dubái en casa y con qué ingredientes?

Running sin monotonía: el método 30-20-10 que revoluciona los entrenamientos

¿Se te cae el cabello? 10 posibles causas médicas y las señales de alerta a tener en cuenta

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?

La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad

