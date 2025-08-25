Perú cierra 88 puertos por las fuertes marejadas

Según la autoridad naval, ayer “el oleaje de fuerte intensidad irá bajando a moderado” en los días siguientes hasta volver a la normalidad. El fenómeno provocó también descenso de temperaturas y tormentas de arena en Pisco y Paracas, en la costa central peruana, donde el viento alcanzó velocidades de hasta 63 km/h, informó el Servicio Nacional de Meteorología.