Secciones
Mundo

Perú cierra 88 puertos por las fuertes marejadas

Suspenden la actividad pesquera y deportiva en la costa del Pacífico, por los intensos vientos.

Perú cierra 88 puertos por las fuertes marejadas
Hace 5 Hs

LIMA, Perú.- Perú cerró 88 de sus 122 puertos debido a fuertes marejadas sobre su litoral provocadas por vientos intensos asociados al anticiclón del Pacifico Sur, que han causado al menos un muerto, informaron las autoridades marítimas. La medida de carácter preventivo incluye la suspensión de toda actividad pesquera y deportiva para reducir el riesgo de accidentes y daños materiales.

El embate de las olas provocó la muerte de un marinero de la armada que cayó al mar desde una lancha patrullera en Puerto Pimentel, 780 kilómetros al norte de Lima, dijo la Marina de Guerra.

“El guardia marino cayó de la unidad (por el intenso oleaje) encontrándose su cuerpo sin vida, aproximadamente a un kilómetro” mar adentro del litoral, señaló la institución.

El cierre de los puertos se puede incrementar en función de la magnitud del evento, que se prevé dure hasta mediados de la semana, advirtieron.

Caminos del Papa León XIV: la nueva apuesta del Perú para promover el turismo cultural y religioso

Caminos del Papa León XIV: la nueva apuesta del Perú para promover el turismo cultural y religioso

“Tenemos 88 puertos cerrados de 122, lo que hace ver que el impacto del oleaje en las costas peruanas es considerable”, declaró el capitán de fragata Enrique Varea, director de Oceanografía de la marina de guerra de Perú.

Según la autoridad naval, ayer “el oleaje de fuerte intensidad irá bajando a moderado” en los días siguientes hasta volver a la normalidad. El fenómeno provocó también descenso de temperaturas y tormentas de arena en Pisco y Paracas, en la costa central peruana, donde el viento alcanzó velocidades de hasta 63 km/h, informó el Servicio Nacional de Meteorología.

Temas PerúLima
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Así funciona el nuevo “modo estudio” de ChatGPT para aprender paso a paso con IA
1

Así funciona el nuevo “modo estudio” de ChatGPT para aprender paso a paso con IA

Salarios 2025: las empresas moderan los aumentos y apuestan por políticas de compensación más estratégicas
2

Salarios 2025: las empresas moderan los aumentos y apuestan por políticas de compensación más estratégicas

¿Cómo están los pulmones?: el silencioso peligro de la EPOC y el cáncer de pulmón
3

¿Cómo están los pulmones?: el silencioso peligro de la EPOC y el cáncer de pulmón

La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad
4

La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad

Ni hielo, ni antiinflamatorios: Cómo actuar correctamente tras una mala pisada
5

Ni hielo, ni antiinflamatorios: Cómo actuar correctamente tras una mala pisada

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?
6

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?

Más Noticias
Café de especialidad: por qué está cambiando nuestra forma de consumirlo y qué hay detrás de un fenómeno que crece en Tucumán

Café de especialidad: por qué está cambiando nuestra forma de consumirlo y qué hay detrás de un fenómeno que crece en Tucumán

Qué es el horóscopo alquimista y cómo saber cuál es tu signo según tu fecha de nacimiento

Qué es el horóscopo alquimista y cómo saber cuál es tu signo según tu fecha de nacimiento

Ni hielo, ni antiinflamatorios: Cómo actuar correctamente tras una mala pisada

Ni hielo, ni antiinflamatorios: Cómo actuar correctamente tras una mala pisada

¿Cómo preparar chocolate Dubái en casa y con qué ingredientes?

¿Cómo preparar chocolate Dubái en casa y con qué ingredientes?

Running sin monotonía: el método 30-20-10 que revoluciona los entrenamientos

Running sin monotonía: el método 30-20-10 que revoluciona los entrenamientos

¿Se te cae el cabello? 10 posibles causas médicas y las señales de alerta a tener en cuenta

¿Se te cae el cabello? 10 posibles causas médicas y las señales de alerta a tener en cuenta

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?

La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad

La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad

Comentarios