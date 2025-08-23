Caminos del Papa León XIV: la nueva apuesta del Perú para promover el turismo cultural y religioso

Al sur de Lambayeque está La Libertad, una región donde Robert Prevost vivió desde 1988 durante 11 años, y en el que se desempeñó como profesor de seminario, director de estudios, párroco y vicario judicial. En la ruta se han incluido cinco lugares de este destino en los que el Papa transitó y dejó huella: el Arzobispado de Trujillo, el Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo, la Parroquia Nuestra Señora de Montserrat, la Parroquia Santa Rita de Cascia y el Convento de Santo Tomás de Villanueva.