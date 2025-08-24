Santoral del 25 de agosto: santos y festividades del día

El 25 de agosto se conmemoran en el calendario católico varios santos y festividades. Este día es recordado por la Iglesia para honrar la vida y obra de figuras religiosas que marcaron la historia de la fe.
Santos celebrados el 25 de agosto
Entre los santos que se recuerdan este día destacan:
San Luis IX de Francia: rey y santo francés, conocido por su piedad y justicia, canonizado en 1297.
San José Calasanz: sacerdote español, fundador de las Escuelas Pías, dedicadas a la educación de los niños pobres.
Santa Rosalía de Palermo: aunque su festividad principal se celebra el 4 de septiembre, algunas regiones la conmemoran también el 25 de agosto.
Significado del santoral del 25 de agosto
El santoral católico es una herramienta de la Iglesia para recordar el ejemplo de vida de santos y beatos, sirviendo de guía espiritual para los fieles. Cada fecha tiene su relevancia, dependiendo del impacto histórico y cultural de los santos conmemorados.
Cómo celebrar este día
Los fieles pueden celebrar el 25 de agosto asistiendo a misa, rezando las oraciones correspondientes o recordando la vida de los santos a través de lecturas y reflexiones sobre sus enseñanzas. En algunas localidades se realizan procesiones y actividades religiosas especiales en honor a los santos del día.