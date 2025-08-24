Según el FMI, en 2026 jubilaciones y pensiones explicarán casi la mitad del gasto público argentino

Más allá de los cambios en la estructura del gasto, el FMI proyecta que el resultado primario del Gobierno Nacional mejorará en 2026. El superávit pasaría del 1,6% del PBI en 2025 al 2,2% en 2026. Sin embargo, el aumento de un punto porcentual en el pago de intereses de la deuda, que treparían del 1,2% al 2,2% del PBI, llevaría a que el resultado fiscal global pase de un superávit del 0,37% en 2025 a un equilibrio en 2026.