Según el FMI, en 2026 jubilaciones y pensiones explicarán casi la mitad del gasto público argentino

Un análisis del último reporte del organismo destaca el fuerte cambio en la estructura del gasto primario.

Hace 2 Hs

Según proyecciones oficiales, la estructura del gasto público nacional experimentará una transformación significativa en los próximos años, con un marcado crecimiento del gasto previsional en detrimento de otras partidas. De acuerdo con estimaciones incluidas en el informe publicado en agosto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las jubilaciones y pensiones pasarán de representar el 34% del gasto primario en 2023 al 46% en 2026.

De acuerdo con el documento, las jubilaciones y pensiones ganarán peso relativo en las cuentas públicas en los próximos años. En 2025, el gasto previsional crecería 0,6 puntos porcentuales del PBI respecto de 2024, mientras que en 2026 sumaría otro 0,1 punto porcentual. 

Esto se da en un contexto de reducción de subsidios económicos y de disminución en la participación de otros rubros del gasto, consignó el sitio Infobae. De acuerdo con un reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), entre ellos, se destacan los subsidios económicos -particularmente en transporte y energía- que caerían del 11% al 5% del gasto primario entre 2023 y 2026. 

Asimismo, el gasto de capital, que incluye obra pública y transferencias a provincias, retrocedería del 8% al 3%, mientras que las transferencias corrientes al sector público también se reducirían a la mitad, del 6% al 3%.

Más allá de los cambios en la estructura del gasto, el FMI proyecta que el resultado primario del Gobierno Nacional mejorará en 2026. El superávit pasaría del 1,6% del PBI en 2025 al 2,2% en 2026. Sin embargo, el aumento de un punto porcentual en el pago de intereses de la deuda, que treparían del 1,2% al 2,2% del PBI, llevaría a que el resultado fiscal global pase de un superávit del 0,37% en 2025 a un equilibrio en 2026.

El informe también precisa que entre 2025 y 2026 el gasto previsional tendría un incremento real interanual del 6,5%. En contraste, los subsidios al transporte caerían 52,7% en términos reales y las transferencias corrientes al sector público retrocederían 5,7%. Entre los rubros con subas destacadas aparecen el gasto de capital (+9,7%), los subsidios a la energía (+8,4%) y la asistencia social (+6,7%).

En cuanto a los ingresos, el total llegaría al 17,3% del PBI en 2026, impulsado por un incremento de 0,7 puntos porcentuales en la recaudación tributaria. En paralelo, se espera una caída de 0,2 puntos en los recursos provenientes de la seguridad social y una suba de 0,1 puntos en los ingresos no tributarios.

