María Julia Oliván volvió a trabajar tras dos meses internada y 17 intervenciones

Pero eso no fue todo, ya que María Julia Oliván sorprendió a sus seguidores al relatar: "Cuando volví a Border tenía frío. Ahí tenía una chimenea que funciona a etanol, es como si fuese una de esas chimeneas no de las de antes sino moderna, que le ponés etanol y aparece un fueguito muy cool y canchero. Le empecé a meter etanol, y más etanol, y más etanol... cuestión de que me prendí fuego. Me agarró una llamarada en todo el cuerpo".