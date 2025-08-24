María Julia Oliván volvió a trabajar tras dos meses internada y 17 intervenciones

María Julia Oliván sufrió un accidente doméstico hace dos meses y fue internada de urgencia. La periodista le agregó etanol a una chimenea y las llamas le produjeron graves quemaduras en el cuerpo.
Tras someterse a 17 intervenciones en el hospital, la periodista volvió a trabajar y recordó cómo fue el accidente que casi le cuesta la vida.
María Julia Oliván regresó al frente de Oveja Negra, el programa de streaming de Border Periodismo, y se quebró al hablar de su situación. "Me prendí fuego, básicamente. Esa es la estufa y la vamos a sacar a la miércoles. Estoy de regreso de la muerte, o algo parecido", sentenció. "El bidón de bioetanol explotó en mi pierna y este es el dedo que menos pude zafar", explicó mostrando el meñique.
"Recuerdo que estaba muy cansada, tenía muchas ganas de irme a mi casa a descansar, hacía mucho frío. Estaba medio caliente, empecé a hacer movimientos toscos y empecé a tirarle bioetanol a la estufa que está enfrente de ese sillón y cuando me prendo fuego, el bidón de bioetanol explota en mi pierna. Es por eso que mi pierna se quema toda y en la parte en la que explota es donde tengo más cortaduras", añadió.
"Estuve sin poder levantarme de la cama durante dos meses. La semana pasada recién me pude levantar. Caí en la terapia intensiva del Hospital Alemán. Desnuda, tapada por una mantita, me fui al baño de arriba a sacarme el calor del cuerpo, como me dijo una amiga dermatóloga. Me sentía quemada, todo el tiempo ardor, dolor y en el momento, miedo. Cuando tomé conciencia, actué rápido y me saqué la ropa. Empecé a tener mucho frío, porque así estaba el tiempo", relató.
"Uno de los sentidos que le encontré a esto que me paso es que mi mamá estuvo en las 17 intervenciones dándome la mano. Mi mamá volvió a maternar y yo estaba muy emocionada porque hacía un montón que no la veía a mi mamá siendo mamá", expresó entre lágrimas.
"Lo amo más a mi marido, amo más a mi gente, recuperé un montón de amigos, así que no podría decir que lo que me pasó fue un karma negativo", reflexionó María Julia Oliván.
Qué le pasó a María Julia Oliván
María Julia Oliván vivió un dramático episodio a mediados de junio y terminó internada. "Hola ¿cómo están? Les tengo que contar una noticia muy freaky que me sucedió. Probablemente esto genere tristeza en todos mis seguidores que son cientos de miles, y alegría a esos doce haters que me estuvieron deseando el mal con mensajes de odio en estos últimos días", comenzó la periodista en sus redes.
Y agregó: "Tuve un accidente en Border, un accidente doméstico porque Border es mi segunda casa. Después de grabar sobre la guerra entre Irán e Israel y hacer el programa Oveja negra, terminado eso, fui a dormir a Antonio que se había levantado tempranito. Fue la última vez que estuve con él cara a cara en el saludo".
Pero eso no fue todo, ya que María Julia Oliván sorprendió a sus seguidores al relatar: "Cuando volví a Border tenía frío. Ahí tenía una chimenea que funciona a etanol, es como si fuese una de esas chimeneas no de las de antes sino moderna, que le ponés etanol y aparece un fueguito muy cool y canchero. Le empecé a meter etanol, y más etanol, y más etanol... cuestión de que me prendí fuego. Me agarró una llamarada en todo el cuerpo".
"Valu Bonadeo estaba trabajando conmigo, la hija de Diego que está por estrenar un programa en Border... y ella me salvó prácticamente la vida porque me dijo instantáneamente que me saque la ropa. Entonces me saqué la ropa, encendida, y como pude subí al primer piso y me tiré abajo de una ducha", continuó.
Por último, la periodista confesó que la pasó mal al esperar ayuda médica: "El largo tiempo que tardó, la policía patrulla vino enseguida, pero la ambulancia tardó un tiempo, y después hubo otro tiempo que esperar para la derivación, y todo ese tiempo imagínense... dolorida, en carne viva y temblando... ¡Horrible! Ya había llamado a mi hermana que estaba en otro lado, Antonio estaba solo en casa... un lío".