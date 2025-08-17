 A dos meses de su accidente, María Julia Oliván volvió a caminar: “Fue emocionante haberlo logrado”
La periodista María Julia Oliván mostró en redes sociales sus avances en la rehabilitación, luego del grave accidente doméstico que sufrió hace dos meses. La comunicadora, que continúa internada en el Hospital Alemán, logró dar sus primeros pasos con ayuda de su kinesióloga.

María Julia Oliván mostró cómo volvió a caminar tras el accidente

En un video compartido en sus redes sociales, María Julia Oliván aparece levantándose de la cama y utilizando un andador para caminar, acompañada por su kinesióloga.

Junto a las imágenes escribió:

“Un día volví a caminar. Sentí como toda la sangre de la pierna quemada volvía al lugar del peso de la gravedad. Pasó una semana después de la primera práctica y fue emocionante haberlo logrado”.

Qué le pasó a María Julia Oliván

El accidente doméstico de María Julia Oliván ocurrió a mediados de junio de 2025. Según relató en sus redes, el hecho sucedió en su casa-estudio Border, cuando intentó encender una chimenea a etanol.

“Le empecé a meter etanol, y más etanol… cuestión de que me prendí fuego. Me agarró una llamarada en todo el cuerpo”, explicó.

La periodista reconoció que la reacción rápida de su compañera Valu Bonadeo fue clave para salvarle la vida. “Me dijo instantáneamente que me saque la ropa. Entonces me saqué la ropa encendida y me tiré bajo la ducha”, recordó.

El largo camino de rehabilitación

Desde entonces, María Julia Oliván permanece internada y bajo un estricto tratamiento médico para superar las quemaduras. El regreso a la movilidad significa un paso fundamental en su rehabilitación, aunque todavía tiene un proceso de recuperación largo por delante.

“Desandar el camino para reencontrarlo, ¿cuántas veces? Nunca voy a poder adivinar ese número… A esta altura ya sabía lo que estábamos pidiendo, pero no qué más nos iba a dar. En que nunca nos deja tirados”, reflexionó en su publicación.

María Julia Oliván y el apoyo de sus seguidores

Tras el accidente, la periodista recibió innumerables mensajes de apoyo. En cada actualización que comparte sobre su estado de salud, sus seguidores celebran sus avances y destacan su fortaleza.

Con este primer paso, María Julia Oliván avanza en su recuperación, dos meses después de un episodio que pudo costarle la vida.

