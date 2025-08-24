"La dolarización fue un verso": Cachanosky criticó el rumbo económico del gobierno de Milei

En la misma línea, criticó la falta de coherencia entre el discurso y las medidas: “Pasaron de decir que el peso era excremento a sostenerlo como moneda fuerte. Usan la tasa, venden futuros, intervienen el tipo de cambio. No hay liberalismo en eso”. Además, aseguró que el propio presidente tomó decisiones como la baja de retenciones al campo, lo que habría generado roces internos. “Caputo y Bausili presentaron la renuncia. Después Milei no se las aceptó, pero el cortocircuito fue fuerte”.