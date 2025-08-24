"La dolarización fue un verso": Cachanosky criticó el rumbo económico del gobierno de Milei

El economista liberal y candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por el partido Unión Liberal, Roberto Cachanosky, cuestionó con dureza la política económica del gobierno de Javier Milei. Aseguró que “lejos quedaron las ideas liberales que Milei pregonaba en campaña” y afirmó que el rumbo actual en materia monetaria y cambiaria es “poco claro”.
“Hoy no hay política monetaria consistente”, sentenció Cachanosky, y remarcó que las últimas decisiones económicas muestran una improvisación preocupante. “Suben los encajes, abren una canilla de liquidez, colocan bonos al 69%. Es todo contradictorio. No hay una línea clara”, explicó. Según el economista, la Secretaría de Finanzas está actuando como un “Banco Central paralelo”, al intervenir en el manejo de la liquidez sin tener esa función asignada.
En ese contexto, desestimó la existencia de una tasa de interés endógena, como propone el equipo económico oficial. “No hay nada endógeno. El mercado no les convalidó lo que querían en la última licitación. Ya no es un problema de tasa: los bancos quieren liquidez, no bonos”, expresó en una entrevista con el diario "Ámbito".
Sobre la promesa de dolarización, fue tajante: “Fue un verso de Milei. Sabía que no se podía dolarizar porque no había dólares suficientes para rescatar la base monetaria ni los pasivos remunerados”. Y agregó: “Vendieron una ilusión. La gente pensó que iba a cobrar en dólares. No es que hubo un cambio de opinión, es que nunca hubo un plan real”.
En la misma línea, criticó la falta de coherencia entre el discurso y las medidas: “Pasaron de decir que el peso era excremento a sostenerlo como moneda fuerte. Usan la tasa, venden futuros, intervienen el tipo de cambio. No hay liberalismo en eso”. Además, aseguró que el propio presidente tomó decisiones como la baja de retenciones al campo, lo que habría generado roces internos. “Caputo y Bausili presentaron la renuncia. Después Milei no se las aceptó, pero el cortocircuito fue fuerte”.
Consultado sobre el impacto de los recientes escándalos de corrupción, Cachanosky fue directo: “Esto le pega muy cerca a Karina y a Milei, les pican las balas al lado. Si abren los celulares, como se pidió, puede haber bastante tensión en el mercado”.
También habló del posible impacto electoral de estos hechos: “La gente ya está agobiada económicamente. Si a eso se le suma la corrupción, el Gobierno puede perder las elecciones o hacer una elección peor de la esperada. Y pueden surgir otras fuerzas que le quiten votos”.
Sobre su visión del rumbo actual, Cachanosky sostuvo que “no hay un plan económico, ni equipo. Lo que hubo fue humo”. Y agregó: “Gritan que es el mejor gobierno con 700 puntos de riesgo país. Nosotros proponemos otra cosa: economía de mercado con instituciones, Congreso y respeto por la oposición. Ni kirchnerismo ni mileísmo”.
En relación a su candidatura, destacó que busca representar un liberalismo clásico y republicano. “Al principio me pregunté para qué me metí en esto, pero con el escándalo y el lío económico, capaz termino haciendo un papel decoroso. Y si no, vuelvo a lo mío con mi prestigio intacto”.