Tragedia durante un rodaje: murió el asistente de producción de Emily en París mientras trabajaba

Durante la grabación de la nueva temporada de Emily en París, sucedió una tragedia que involucra a un miembro importante del rodaje. Diego Borella, el asistente de dirección de la exitosa serie de Netflix murió durante el rodaje, en frente de sus compañeros de trabajo.
Según informes de los medios locales, el profesional, de 47 años, se encontraba trabajando en la preparación de la última escena de la quinta temporada cuando sufrió una descompensación. Aunque recibió asistencia rápidamente, el trabajador audiovisual murió inmediatamente.
¿Cómo murió el asistente de dirección de Emily en París durante el rodaje?
El trágico hecho tuvo lugar durante la tarde de este jueves en Venecia, ciudad natal de Diego Borella. El equipo se encontraba trabajando dentro del histórico hotel Danieli cuando ocurrió la descompensación. A pesar de la rápida asistencia, no fue posible salvarlo.
Pocos minutos antes de las 19 (hora local), Borella empezó a sentirse mal hasta que se desvaneció y cayó al suelo. El equipo médico presente en el rodaje intervino de inmediato. Se intentó reanimarlo con un desfibrilador y medicamentos mientras llegaba la ambulancia.
La unidad de emergencias arribó pocos minutos después y se hizo cargo de la situación. Desde la Unidad Sanitaria Local 2 detallaron que su personal continuó con los intentos de reanimación durante mucho tiempo. Finalmente, alrededor de las 19:30, se confirmó el fallecimiento.
El asistente de dirección murió de forma repentina en el lugar de trabajo, frente a sus compañeros de rodaje. Tras el lamentable suceso, la producción de Emily in Paris decidió suspender las grabaciones previstas para finalizar entre el 15 y el 25 de agosto. La noticia conmocionó al equipo y al entorno artístico.
Borella era un profesional reconocido en cine y teatro, con formación en Roma, Londres y Nueva York. Además, tenía una pasión por los viajes y la literatura infantil, habiendo publicado varios cuentos y fábulas para niños. Su trayectoria reflejaba tanto su talento como su compromiso con el arte y la educación.