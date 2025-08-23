Paro aéreo y vuelo reprogramado para San Martín: ¿corre riesgo el partido del lunes con All Boys?

Aerolíneas Argentinas también señaló que los cambios programados con anticipación se comunicarán vía correo electrónico a quienes hayan cargado sus datos en la reserva, o a través de las agencias de turismo en los casos que corresponda. Además, recomendaron la utilización de los canales de autogestión disponibles en la aplicación oficial y en la página web. La compañía aseguró que lamenta profundamente los inconvenientes y reafirmó su compromiso con un servicio seguro y confiable.