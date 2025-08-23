Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Paro aéreo y vuelo reprogramado para San Martín: ¿corre riesgo el partido del lunes con All Boys?

El paro de controladores aéreos obligó a cambiar la salida prevista y el "Santo" viajará recién mañana hacia Ezeiza.

Paro aéreo y vuelo reprogramado para San Martín: ¿corre riesgo el partido del lunes con All Boys? Foto de Archivo/LA GACETA.
23 Agosto 2025

San Martín de Tucumán sufrió un contratiempo inesperado en la previa de su viaje a Buenos Aires para enfrentar a All Boys este lunes, a las 21.05, en el estadio Malvinas Argentinas por la fecha 28 de la Primera Nacional. La delegación tenía programado volar hoy, pero los cambios en la programación aérea obligaron a modificar los planes a último momento.

El plantel, que debía arribar a Aeroparque, ahora lo hará recién mañana a las 18.30 mediante la empresa Jetsmart, aunque con destino final en Ezeiza. Pese a este cambio de ruta, desde el club aseguraron que la logística está controlada y que no se corre riesgo alguno respecto al desarrollo del partido. La vuelta está confirmada para después del encuentro, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

La situación se enmarca en el conflicto sindical de los controladores aéreos nucleados en ATEPSA. Aerolíneas Argentinas informó que su programación del domingo 24 de agosto se vería alterada por la medida de fuerza. Según explicaron, de concretarse el escenario previsto, al menos 4.400 pasajeros serían afectados por 42 cancelaciones y 122 reprogramaciones en una jornada que tenía 320 servicios planificados.

¿Cuáles son los horarios de restricciones?

El paro de los controladores incluye restricciones para los despegues en todo el país en dos franjas horarias: de 13 a 16 y de 19 a 22. Desde la empresa remarcaron que la naturaleza de la protesta puede repercutir en los horarios durante todo el día. Por eso solicitaron a los pasajeros que estén atentos a posibles modificaciones en sus vuelos.

Aerolíneas Argentinas también señaló que los cambios programados con anticipación se comunicarán vía correo electrónico a quienes hayan cargado sus datos en la reserva, o a través de las agencias de turismo en los casos que corresponda. Además, recomendaron la utilización de los canales de autogestión disponibles en la aplicación oficial y en la página web. La compañía aseguró que lamenta profundamente los inconvenientes y reafirmó su compromiso con un servicio seguro y confiable.

Lo que se viene

El paro de este domingo es apenas el segundo de los cinco anunciados por ATEPSA para este mes. La medida volverá a repetirse el martes 26, jueves 28 y sábado 30 de agosto, siempre en dos tramos horarios que impactarán en la programación de vuelos en todo el país. San Martín, mientras tanto, se concentra en no perder el foco deportivo y en llegar en tiempo y forma a su duelo clave ante All Boys.

Temas Aerolíneas ArgentinasAeroparque Metropolitano Jorge NewberyBuenos AiresClub Atlético All Boys de FlorestaEl PaísPrimera NacionalAeropuerto Internacional Ministro PistariniSan Martín
