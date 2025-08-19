La final de "Enseñame Tucumán": nervios y ansiedad en la escuela media de Lules
Decenas de estudiantes de escuelas públicas y privadas participaron de la anteúltima instancia del certamen educativo que busca rescatar la historia, la cultura y la identidad provincial. Con esfuerzo y trabajo en equipo, las parejas de estudiantes lograron avanzar a la gran final, que será televisada de LGPlay. Quiénes son, cómo estudian y se preparan los alumnos.
NERVIOS Y ENTUSIASMO. Agustín Herrera y Joaquín Carrizo pusieron a prueba sus conocimientos sobre historia y cultura tucumana. La Gaceta / fotos de Analía Jaramillo
