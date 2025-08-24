Secciones
Méndez Collado, a la vanguardia de la detección de endometriosis en Tucumán
Hace 3 Hs

La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica, ginecológica, que se produce por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero, en otras zonas de la pelvis. Aunque con menor frecuencia, también puede localizarse en el abdomen e incluso en el tórax.

Afecta a mujeres en edad fértil y suele manifestarse con sangrados abundantes y prolongados, dolor durante las menstruaciones, en las relaciones sexuales, e incluso al orinar o evacuar. En algunos casos, es también una de las principales causas de infertilidad: se estima que aparece entre el 20 y el 50 % de las mujeres infértiles. El impacto en la calidad de vida es significativo, ya que los síntomas se intensifican durante el sangrado menstrual debido a su influencia hormonal.

Estos sangrados provocan inflamación y, posteriormente, cicatrices que pueden generar adherencias entre distintas estructuras pélvicas, afectando al útero, ovarios, recto, vejiga, ligamentos e incluso nervios y uréteres. Sin embargo, muchas veces la enfermedad es subdiagnosticada: el diagnóstico puede demorar hasta 10 años, ya que las pacientes suelen pasar por varios médicos antes de encontrar respuestas.

Desde el Centro Radiológico Méndez Collado destacan que el abordaje actual permite un proceso menos invasivo que en el pasado. Antes el diagnóstico sólo podía confirmarse mediante cirugía laparoscópica. Hoy, en primer lugar, se realiza una evaluación clínica; luego, estudios por imágenes como ecografía o resonancia magnética de pelvis. Sólo en casos necesarios se indica la cirugía.

“Para lograr un diagnóstico certero es fundamental contar con equipos de última tecnología”, remarcan desde Méndez Collado. En ese sentido, el Centro cuenta con múltiples ecógrafos, incluyendo la reciente incorporación de un Voluson S10 GE, único en Tucumán, que permite evaluar con precisión pequeñas características de las lesiones a través de protocolos específicos como el IDEA, que demandan entre 20 y 40 minutos. Además, disponen de resonadores de 1,5 Tesla, que por su buena resolución tisular permite identificar tejidos de apenas unos milímetros.

“Nos capacitamos de manera permanente para optimizar el diagnóstico por imágenes y brindar herramientas a los ginecólogos, facilitando la toma de decisiones sobre el mejor tratamiento para cada paciente”, concluyen.

