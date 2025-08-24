Méndez Collado, a la vanguardia de la detección de endometriosis en Tucumán

Afecta a mujeres en edad fértil y suele manifestarse con sangrados abundantes y prolongados, dolor durante las menstruaciones, en las relaciones sexuales, e incluso al orinar o evacuar. En algunos casos, es también una de las principales causas de infertilidad: se estima que aparece entre el 20 y el 50 % de las mujeres infértiles. El impacto en la calidad de vida es significativo, ya que los síntomas se intensifican durante el sangrado menstrual debido a su influencia hormonal.