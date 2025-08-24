Flores Laboratorios: innovación y confianza al servicio de la salud

La salud no admite dudas: por eso la confianza es el valor más importante. Con esa premisa, Flores Laboratorios se consolidó como referente en Tucumán, con 13 sedes, más de 150 profesionales y un compromiso que combina tecnología vanguardista con una atención cercana y humana.
“Detrás de cada análisis hay una persona esperando respuestas. Esa responsabilidad es la que nos impulsa a superarnos cada día”, destaca su director, Daniel Flores.
En 2024, Flores Laboratorios inauguró en Mendoza 2.791 su planta de procesamiento, un edificio propio de 1.000 metros cuadrados con capacidad para realizar más de dos millones de determinaciones anuales. El sistema, automatizado en el 85%, integra equipos preanalíticos y analíticos robotizados que inspeccionan cada muestra desde etapas tempranas, reduciendo al mínimo la manipulación manual, optimizando tiempos y recursos, y garantizando la calidad de los resultados.
Tras el preanalítico, las muestras se derivan automáticamente a un tándem de equipos especializados que completan el circuito y emiten resultados precisos, siempre validados por el equipo bioquímico de Flores Laboratorios.
Todo este proceso está gestionado por software de última generación, que asegura análisis eficientes, repetición automática y una distribución equilibrada de la carga de trabajo. Esto se traduce en menores tiempos de entrega y máxima confiabilidad.
En el área de biología molecular, el laboratorio incorporó el Cobas 480 Roche Diagnostics, único en el sector privado de Tucumán, aseguran en la empresa. Este equipamiento permite procesar cargas virales de HIV, HPV, Hepatitis C y dengue, entre otras, con tecnología de referencia internacional.
Se trata de un servicio integral, que va desde lo básico hasta lo más complejo.
Tecnología y profesionales que acompañan
Con una planta de análisis propia y equipamiento de última generación, Flores Laboratorios procesa miles de muestras por día con resultados en tiempo real.
“Creemos que invertir en tecnología es invertir en salud, pero también sabemos que la verdadera certeza proviene del equipo profesional que acompaña a cada paciente en cada etapa”, señala el doctor Flores.
Compromiso con Tucumán
La inauguración de la nueva sede central en 2024 representó un punto de inflexión para Flores Laboratorios. Este paso marcó el inicio de una etapa de modernización que hoy se refleja en la renovación del resto de sus sedes en la provincia.
Actualmente está presente en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Famaillá, Monteros y Concepción. Cada sede asegura accesibilidad, cercanía y atención de calidad para quienes acudan a sus instalaciones.
Resultados y confianza
La misión de la empresa es clara: transformar cada análisis en tranquilidad para el paciente y respaldo para el médico.
Porque en Flores Laboratorios, cada resultado no es sólo un número: es la tranquilidad de cada paciente y la confianza de cada médico.
Por contactos e informes, ingresar en el sitio web labflores.com.ar; Instagram @laboratorio.flores.ar y LK: Flores Laboratorios.