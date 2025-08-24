Flores Laboratorios: innovación y confianza al servicio de la salud

En 2024, Flores Laboratorios inauguró en Mendoza 2.791 su planta de procesamiento, un edificio propio de 1.000 metros cuadrados con capacidad para realizar más de dos millones de determinaciones anuales. El sistema, automatizado en el 85%, integra equipos preanalíticos y analíticos robotizados que inspeccionan cada muestra desde etapas tempranas, reduciendo al mínimo la manipulación manual, optimizando tiempos y recursos, y garantizando la calidad de los resultados.