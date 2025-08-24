IA: manipulación de mercado y educación estratégica para el aprendizaje crítico

Veamos la contracara con un sencillo ejercicio. Aprovechemos esa directiva que encabeza la pantalla de WhatsApp “Preguntar a Meta AI…” para indagar colectiva y colaborativamente sobre un tema o información específica. Al instante se abren dos oportunidades para un aprendizaje analítico. Por un lado, la mayor parte de las respuestas provienen de Wikipedia que, sabemos, suelen comportar limitaciones porque se trata de información elaborada por usuarios que puede no tener el sustento científico necesario. Por otro lado, y por efecto del recurso de personalización, la respuesta que dará a los estudiantes en cada caso no será la misma. Esta diversidad hace posible que trabajemos como docentes tanto la veracidad de la información que a cada sujeto ha brindado (cotejando con textos científicos o de divulgación científica, según el nivel educativo), como comparando las “diferentes versiones” que ha brindado a cada estudiante. Y, conjuntamente, trabajar las estrategias de persuasión personalizada para la “validación” de los datos. De esta forma, las modalidades que las mismas empresas utilizan para manipularnos y hacernos creer en la “veracidad” de lo que dicen, se revierte en un insumo para aprender a analizar, comparar, cotejar, fundamentar información sobre la base de un dispositivo del que disponen casi todos los estudiantes. La IA con sus sesgos se constituye así en un recurso económico y eficaz (no es necesario apelar a manuales, carpetas, cuadernos con decenas de hojas, volumen y peso excesivo) tanto para la profundización y validación científica de la información, como para el desarrollo de procesos cognitivos fundamentales en nuestro tiempo. Una instancia donde se puede aprende a discernir sobre la multiplicación y sobredosis informativa haciendo dialogar diferentes perspectivas y alejándonos del enciclopedismo estanco (hoy totalmente inútil) y de una visión homogénea del mundo,