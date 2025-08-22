River Plate sonríe con Armani; Boca Juniors se enreda entre Merentiel y Rojo

En el “Millonario” viven un presente cargado de ilusión. Armani, a sus 38 años, se vistió de héroe al atajar el penal decisivo contra Libertad y darle al equipo de Marcelo Gallardo el pase a cuartos de final. Entre lágrimas, el “Pulpo” celebró su revancha tras varias definiciones adversas y se convirtió en el primer arquero de la historia del club en ganar dos series de penales en la Libertadores. Además, alcanzó los 110 partidos en el certamen, igualando al brasileño Fábio, y está a un paso de transformarse en el jugador con más presencias en la competición.