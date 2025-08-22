River Plate sonríe con Armani; Boca Juniors se enreda entre Merentiel y Rojo

Tanto Boca como River atraviesan días intensos, con noticias que marcan sus realidades en la Copa Libertadores y el torneo local. Mientras en Núñez Franco Armani volvió a ser figura en una noche histórica, en Brandsen 805 las miradas se reparten entre el futuro de Miguel Merentiel, las declaraciones de Marcos Rojo y la incertidumbre por la presencia de hinchas en Mar del Plata.
En el “Millonario” viven un presente cargado de ilusión. Armani, a sus 38 años, se vistió de héroe al atajar el penal decisivo contra Libertad y darle al equipo de Marcelo Gallardo el pase a cuartos de final. Entre lágrimas, el “Pulpo” celebró su revancha tras varias definiciones adversas y se convirtió en el primer arquero de la historia del club en ganar dos series de penales en la Libertadores. Además, alcanzó los 110 partidos en el certamen, igualando al brasileño Fábio, y está a un paso de transformarse en el jugador con más presencias en la competición.
El próximo desafío será contra Palmeiras, el 17 y el 24 de septiembre. La ida se jugará en el Monumental y la revancha en Brasil. El DT del “Verdao” Abel Ferreira ya avisó que será una serie muy dura, recordando además la semifinal de 2020, cuando Palmeiras eliminó a River pese al sufrimiento en la vuelta.
La contracara en Núñez es la nueva lesión de Gonzalo “Pity” Martínez. El volante se resintió de una antigua molestia en el isquiotibial derecho y estará al menos tres semanas fuera.
En el “Xeneize”, la situación de Merentiel es un tema central. Con contrato hasta 2027 y cláusula de 18 millones de dólares, fue sondeado desde Catar con una cifra de 10 millones que el club rechazó. Sin embargo, arrastra siete partidos sin convertir y un episodio tenso con Miguel Ángel Russo, cuando se retiró al vestuario molesto por un cambio de último momento frente a Huracán.
Rojo rompió el silencio y liquidó a Russo
A esto se suman las polémicas declaraciones de Rojo. El defensor, hoy en Racing, acusó a Russo de apartarlo por su edad y negó indisciplinas, aunque en Boca recuerdan faltas de gravedad que aceleraron su salida.
Finalmente, crece la duda sobre si los hinchas “xeneizes” podrán estar en Mar del Plata contra Aldosivi. AFA y la Liga dieron el visto bueno, pero Aprevide endureció su postura tras los incidentes en Avellaneda y todo indica que no habrá visitantes en el Minella.