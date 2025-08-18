De Violetta a protagonista de un thriller psicológico: el inesperado regreso de Tini a la TV

"Violetta" fue la serie que marcó el inicio de Tini Stoessel en la actuación y la que estableció una posterior y brillante carrera musical. A los 14 años ya se había convertido en una referente para toda una generación y pronto se consagró como un ícono global pop latino, lo que también la alejó de la pantalla chica. Tras diez años de dedicación exclusiva a la música, Tini vuelve a la TV con "Quebranto", un thriller psicológico que trae un giro a todos sus trabajos anteriores.
Este 15 de agosto, se estrenó Quebranto, la nueva serie dramática de Disney que tuvo su debut en el mundo y una decisión de Tini Stoessel de dar un giro de 180° a su carrera. La intérprete de "Buenos Aires" abandonó el papel que la consagró de pequeña para dar piel a Miranda, una pianista prodigio con trastorno de ansiedad que viaja a México en busca de la verdad sobre sus orígenes.
Cómo fue para Tini interpretar a Miranda
Quebranto es una serie que plantea un nuevo desafío para la ex Violetta. En este registro actoral, Tini se embarca en un personaje de múltiples matices emocionales que debe enfrentar la ansiedad de no saber de dónde proviene. Pero el costo de la verdad también es alto, y este viaje se convierte en una tensión constante de decisiones complejas.
"Creo que siempre algo nuevo, alguna decisión que tome, me da adrenalina, me genera dudas, me genera miedo y felicidad al mismo tiempo... Es de todo un poco", confesó Tini en diálogo con Clarín. "Es difícil después de diez años, lo último que hice fue Violetta. Pero me sentí re contra acompañada por el director y por mis compañeros", explicó sobre volver a la actuación en un papel tan desafiante.
De qué trata Quebranto, la nueva serie de Tini
La serie consta de seis episodios de 45 minutos que están disponibles en Disney+ desde el 15 de agosto. La producción fue realizada por Non Stop México y coprotagonizada por Jorge López y Martín Barba y cuenta con el papel protagónico de Tini Stoessel como Miranda.
Miranda regresa a México decidida a encontrar respuestas sobre su familia biológica, pero pronto se enfrenta a una dolorosa revelación: la historia de su pasado no es lo que creía. En su búsqueda, Miranda se cruza con Javier Lara (Jorge López), hijo de Rafael Lara (Albi De Abreu) y sobrino de Emiliano Lara (Antonio de la Vega).
Javier es un joven seductor y ambicioso que creció en Chile junto a su padre, lejos de la poderosa familia Lara, pero con cuentas pendientes que lo empujan a unirse a la investigación de Miranda. Otra figura clave es Gabriela (Daniela Peña), la madre biológica de Miranda. Proveniente de un entorno vulnerable en la Ciudad de México, su vida ha estado marcada por la tragedia y el trauma. Su reencuentro con el pasado será determinante para el destino de la protagonista.