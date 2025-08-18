De Violetta a protagonista de un thriller psicológico: el inesperado regreso de Tini a la TV

"Violetta" fue la serie que marcó el inicio de Tini Stoessel en la actuación y la que estableció una posterior y brillante carrera musical. A los 14 años ya se había convertido en una referente para toda una generación y pronto se consagró como un ícono global pop latino, lo que también la alejó de la pantalla chica. Tras diez años de dedicación exclusiva a la música, Tini vuelve a la TV con "Quebranto", un thriller psicológico que trae un giro a todos sus trabajos anteriores.