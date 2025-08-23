Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio aviso de que 11 provincias se encuentran bajo alerta nivel amarillo por tormentas y vientos severos en la jornada de sábado. Tanto el extremo noroeste como el noreste así como el sur del país podrían verse afectados por estos fenómenos de intensa magnitud.
De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del organismo, la región noroeste comprendida por gran parte de Jujuy, la extensión oeste de Salta, gran parte de Catamarca, la porción oeste de La Rioja y la región de los valles calchaquíes, así como Tafí del Valle se verán afectados por vientos de intensa magnitud.
En la zona sur del país, el pronóstico es similar. Gran parte de Río Negro, la totalidad de Chubut así como la parte oeste de Santa Cruz se verá afectada por vientos de esta severidad.
¿Cuándo ocurrirán los fenómenos?
El fenómeno ocurriría entre las 12:00 y las 18:00hs y de acuerdo con el SMN se trataría de vientos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades. Según indicaron, "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos".
El este del país también se encuentra bajo el riesgo de temporal, en este caso por tormentas severas. El fenómeno ocurriría en la mañana, entre las 6:00 y las 12:00hs y afectaría tanto a Misiones y Corrientes. De acuerdo con el pronóstico, "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes".
El servicio indicó que las tormentas "podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".
Recomendaciones por vientos y tormentas severas
El organismo proporcionó recomendaciones para ambos sucesos climáticos.
Alerta por vientos
1- Evitá actividades al aire libre.
2- Asegurá los elementos que puedan volarse.
3- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por tormenta
2- Evitá actividades al aire libre.
3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
5- Estate atento ante la posible caída de granizo.
6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.