Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

¿Cuándo ocurrirán los fenómenos?

El fenómeno ocurriría entre las 12:00 y las 18:00hs y de acuerdo con el SMN se trataría de vientos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades. Según indicaron, "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos".