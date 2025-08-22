El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

Desde el SMN pronostican un sábado fresco, con una mínima de 6 °C y una máxima de 16 °C. La nubosidad será variable durante la jornada, mientras que para el domingo el cielo estará despejado y la temperatura subiría a 18 °C, en el comienzo de un ascenso térmico que se extenderá durante el resto de la semana próxima.