El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

La mínima fue de 9,7 °C. La nubosidad se incrementará por la tarde. Se esperan ráfagas de viento. El pronóstico para el fin de semana.

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
Hace 1 Hs

Los tucumanos transitarán un cierre de semana con marcados contrastes en las condiciones del tiempo, de acuerdo con el pronóstico para hoy, que anticipa una jornada calurosa, que terminará con el ingreso de un frente nuboso que podría provocar chaparrones y que provocará un marcado descenso de la temperatura para el sábado. 

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que la temperatura mínima fue de 9,7 °C y que la mañana comenzó con el cielo mayormente despejado. La humedad fue del 65% y los vientos soplaron de manera moderada desde el sector noroeste. 

La temperatura llegará a los 23 °C durante el mediodía, mientras que la humedad bajaría al 35% y la nubosidad se mantendría alrededor de los 25%. Los vientos tendrían dirección sudoeste.

Si bien la máxima de 28 °C se alcanzará durante la siesta y la tarde, desde el SMN emitieron un alerta amarilla por fuertes vientos, con ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h. Pese a que la humedad seguiría debajo del 35%, esto incidiría en el incremento paulatino de la nubosidad.

Antes de la caída del sol, el pronóstico augura algunos chaparrones en la zona sur y oeste de la provincia, más precisamente en el cordón que conforma los Valles Calchaquíes. La temperatura media descenderá al menos unos 10 °C y para la noche se esperan 15 °C, con más del 75% de nubosidad. 

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?

Desde el SMN pronostican un sábado fresco, con una mínima de 6 °C y una máxima de 16 °C. La nubosidad será variable durante la jornada, mientras que para el domingo el cielo estará despejado y la temperatura subiría a 18 °C, en el comienzo de un ascenso térmico que se extenderá durante el resto de la semana próxima. 

