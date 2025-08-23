Secciones
¿Las mujeres necesitan dormir más que los hombres?

Cuántos minutos extra son necesarios para tener un sueño reparador.

La multifuncionalidad de las tareas que desempeñan las mujeres exige más energía.
Hace 10 Min

El descanso es parte fundamental de la rutina para recuperar energía y mantenernos saludables. Pero no todas las personas necesitan el mismo tiempo de sueño. Entre algunos de los factores que influyen está el sexo. Es que hombres y mujeres no necesitan el mismo tiempo de descanso, sino que se demostró que las mujeres necesitan dormir más.

La cantidad de horas de sueño que necesitemos dependerá del estilo de vida, la alimentación, la actividad física que realicemos y las tareas a las que nos dediquemos durante el día. Pero diferentes estudios concluyeron que el sexo femenino unas horas extra de sueño respecto al sexo masculino.

Por qué las mujeres necesitan dormir más que los hombres

La Universidad de Loughborough de Inglaterra realizó un estudio en el que participaron 210 mujeres de mediana edad. El motivo de esta diferencia temporal demandada es que el cerebro de las mujeres es más complejo y trabaja más.

Al funcionar de manera diferente, requiere más energía para trabajar de otra forma y desempeñar distintas tareas. Esto lleva a que, en el momento del descanso, se necesiten unos minutos extra para reponer las energías para continuar. No descansar adecuadamente está asociado a problemas como la angustia, hostilidad y hasta depresión.

Estas consecuencias no se percibieron con la misma frecuencia cuando se analizaron las interrupciones del sueño en hombres, por lo que sus cerebros no resultaron afectados del mismo modo.

Cuánto tiempo más necesitan dormir las mujeres

El Instituto del Sueño destaca que las mujeres, en promedio, necesitan 20 minutos más de descanso que el hombre y coinciden con el estudio realizado por la niversidad de Loughborough en que esto se debe a que el cerebro femenino es "multitareas".

En consonancia con la investigación británica, otros especialistas descubrieron que algunos valores biológicos incrementan más en mujeres que en hombres cuando no descansan el tiempo suficiente. Entre ellos, los indicadores que tienden a dispararse en mayor medida, son la insulina, la glucosa y la presión arterial.

