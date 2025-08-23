Secciones
SociedadSalud

¿Por que nos sentimos más cansados durante los días de frío?

Cuando baja la temperatura los procesos del cuerpo se vuelven más lentos ¿a qué se debe?

¿Por qué con el frío nos sentimos más cansados? ¿Por qué con el frío nos sentimos más cansados?
Hace 11 Min

Como si fuera automático, con el cambio de clima o con la entrada de una estación más fría, nuestro cuerpo pareciera volverse más lento. El despertar por la mañana se vuelve un proceso más largo, el caminar por la calle implica pasos más lentos y el hacer ejercicio se vuelve todo un desafío. Más allá de la sensación helada en nuestro cuerpo ¿cuál es el efecto del frío en el organismo?

El tiempo en Tucumán: mucho frío y algunas lloviznas para el cierre de la semana

El tiempo en Tucumán: mucho frío y algunas lloviznas para el cierre de la semana

Sentirse más cansado en invierno es una experiencia compartida,.La menor exposición a la luz, la baja de temperatura y el ritmo de vida pausado hacen que de alguna manera el invierno se vuelva una temporada más lenta y quizás más cansada. Nuestro cuerpo ha evolucionado con el tiempo y al igual que algunos animales, atravesamos una especie de hibernación, pero en este caso lo experimentamos como una baja de energía.

Astenia invernal: la influencia de las estaciones en nuestro cuerpo

La baja de energía en invierno es un proceso que comparten las distintas especies animales. En el caso de los seres humanos, el agotamiento, el decaimiento o somnolencia reciben el nombre de astenia invernal, y no, no implica ninguna enfermedad. Se trata de una respuesta fisiológica y emocional normal, una reacción a los cambios que se producen en el ambiente en el que vivimos.

Los seres humanos no estamos desconectados de nuestro entorno y así las transformaciones como la baja de temperaturas y sobre todo la disminución de la luz debido a las cortas horas de día generan en nuestro cuerpo una alteración en las hormonas. La luz solar facilita que nuestro cuerpo produzca ciertas hormonas que afectan al ritmo vital del cuerpo, como la melatonina. Esta es la principal encargada de la regulación de los ciclos de día y noche en nuestro cuerpo.

¿Qué es la astenia invernal? ¿Qué es la astenia invernal?

¿Cuál es el efecto del invierno en nuestro cuerpo?

Por lo tanto, este cambio estacional y la reducción de horas de sol provocan un desequilibrio interno que afecta a la calidad de vida del individuo. Así, sentimos cansancio y fatiga, cambios en el estado de ánimo, trastornos en el ciclo del sueño, alteraciones en el apetito o dificultad para concentrarnos, síntomas frecuentes de la astenia estacional.

Una forma de combatir la astenia invernal es dándonos un tiempo para adaparnos a la misma. Por ello y con la transción a una temperatura fría se vuelve fundamental descansar en el día y no solo durante la noche. Dentro del tiempo de descanso diurno, dbeemos tomarnos un mínimo de 30 minutos diarios para realizar un reposo absoluto y así lograr que nuestro cuerpo no se vea sumamente afectado por las alteraciones del ambiente. 

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Por qué existen más riesgos de sufrir arritmia cardíaca por las mañanas?

¿Por qué existen más riesgos de sufrir arritmia cardíaca por las mañanas?

Un severo temporal afectará la mitad de Argentina: cuáles son las provincias en alerta naranja

Un severo temporal afectará la mitad de Argentina: cuáles son las provincias en alerta naranja

Día del Folklore Argentino: ¿por qué se celebra cada 22 de agosto?

Día del Folklore Argentino: ¿por qué se celebra cada 22 de agosto?

¿Por qué deberíamos contratarte?: Bill Gates responde una de las preguntas más conflictivas de una entrevista laboral

"¿Por qué deberíamos contratarte?": Bill Gates responde una de las preguntas más conflictivas de una entrevista laboral

Lo más popular
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis
1

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas
2

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural
3

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes
4

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos
5

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos

Myriam Hernández: la “baladista de América” sigue apostando al amor
6

Myriam Hernández: la “baladista de América” sigue apostando al amor

Más Noticias
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Comentarios