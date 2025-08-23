¿Por que nos sentimos más cansados durante los días de frío?

Los seres humanos no estamos desconectados de nuestro entorno y así las transformaciones como la baja de temperaturas y sobre todo la disminución de la luz debido a las cortas horas de día generan en nuestro cuerpo una alteración en las hormonas. La luz solar facilita que nuestro cuerpo produzca ciertas hormonas que afectan al ritmo vital del cuerpo, como la melatonina. Esta es la principal encargada de la regulación de los ciclos de día y noche en nuestro cuerpo.