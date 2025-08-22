El parte médico que conmocionó a todos: un hincha de Universidad de Chile lucha por su vida

El Hospital Fiorito de Avellaneda brindó un nuevo parte médico sobre los hinchas de la Universidad de Chile internados tras los incidentes que suspendieron el partido con Independiente.
El caso más delicado es el de Gonzalo Alfaro, de 33 años, que permanece en terapia intensiva luego de una operación por traumatismo de cráneo grave. “Está con respiración mecánica y analgésicos, debería evolucionar de forma favorable”, informó el doctor Luis López.
Por otro lado, Jaime Mora se encuentra en el servicio de Neurocirugía y evoluciona favorablemente. El médico explicó que está lúcido y que, si no hay complicaciones, podría recibir el alta en 72 horas.
Otros hospitales de la zona también atendieron heridos. Algunos hinchas chilenos recibieron el alta médica, mientras que un argentino, Nazareno Hasenaver, continúa internado en terapia intermedia aunque estable.
El parte incluyó también a pacientes atendidos en los hospitales Eduardo Wilde y Presidente Perón, quienes ya mostraron evolución positiva y fueron dados de alta en las últimas horas.
Una situación crítica
El caso de Alfaro sigue siendo el más preocupante. Su condición clínica es grave y continúa bajo estricto monitoreo neurológico, reflejando la magnitud de los incidentes vividos en Avellaneda.