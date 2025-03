¿Por qué Saturno se despedirá temporalmente de sus anillos icónicos?

¿Es posible ver a Saturno "desnudo"?

Los cruces del plano de los anillos, como se conoce este fenómeno, comenzó alrededor de las 12:04 p. m. ET del domingo, según in-the-sky.org. Los anillos de Saturno no serán visibles completamente desde la Tierra hasta dentro de unos meses, y es posible que no los volvamos a ver hasta noviembre, según earth.com.