¿Cuántas empresas B hay en el mundo? Gestión con impacto social y en el medio ambiente

Las Empresas B son compañías que se comprometen pública y legalmente a tomar decisiones midiendo y gestionando el impacto de sus operaciones en las personas, las comunidades y el medio ambiente. La certificación, otorgada por B Lab, nació en 2006 en Estados Unidos y comenzó a expandirse al mundo en 2012, con la creación de Sistema B. Hoy, el Movimiento B alcanza a 1.004.165 trabajadores de 10.020 Empresas B Certificadas en 103 países. “Este hito nos deja algo claro: esta forma de hacer negocios, que nació gracias a un grupo de pioneros, ya es parte de la agenda empresarial global”, dijo Francisco Murray, director Ejecutivo de Sistema B Internacional. “Miles de organizaciones y muchísimas personas demuestran que es posible hacer empresas rentables y competitivas que, al mismo tiempo, aportan soluciones reales. No es filantropía ni es un nicho: es el cambio estructural y cultural que nos exige el futuro”, acotó.