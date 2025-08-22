"El fentanilo dio mal": chats revelan el caos en los laboratorios investigados por 96 muertes

Las conversaciones recuperadas de los teléfonos de los imputados, a las que accedió Infobae, muestran cómo los trabajadores ocultaban reactivos vencidos antes de las inspecciones de la ANMAT. “Escondan todos los reactivos vencidos”, ordena un mensaje previo a un control. Esos químicos fueron dejados a la intemperie, bajo la lluvia y el sol, con el riesgo de descomposición, derrames o explosiones.