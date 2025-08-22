“En Alberdi vamos a competir y nuestro candidato tiene todo el apoyo de La Libertad Avanza”

Celina Moisá, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Tucumán, celebró que la Junta Electoral provincial diera marcha atrás y habilitara la participación del espacio en las elecciones de Alberdi. “Hoy nos notificaron de la resolución favorable al recurso que presentamos, así que confirmo que podremos competir en ese municipio. Es una gran noticia para todos los electores que quieren un cambio real”, afirmó a LA GACETA.