“En Alberdi vamos a competir y nuestro candidato tiene todo el apoyo de La Libertad Avanza”

Celina Moisá, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Tucumán, celebró que la Junta Electoral provincial diera marcha atrás y habilitara la participación del espacio en las elecciones de Alberdi. “Hoy nos notificaron de la resolución favorable al recurso que presentamos, así que confirmo que podremos competir en ese municipio. Es una gran noticia para todos los electores que quieren un cambio real”, afirmó a LA GACETA.
La dirigente, que transita su primera campaña electoral tras su paso por la actividad privada y la docencia en la UNT, remarcó que la decisión de involucrarse en política responde a la falta de mejoras en la provincia.
“Tengo 31 años y en toda mi vida nunca vi a Tucumán mejor. La inseguridad es tremenda, la presión tributaria asfixia y los mismos de siempre siguen gobernando sin soluciones. Si quienes pensamos distinto no nos involucramos, nada va a cambiar”, expresó.
En relación con Alberdi, Moisá confirmó que el candidato a intendente será Pablo Ariel Nughes. “Todo mi apoyo es para él. Hace tiempo que venimos trabajando en territorio, no empezamos ahora. Vamos con lista propia de concejales y estamos convencidos de que haremos una muy buena elección”, señaló.
La candidata también apuntó contra el oficialismo provincial, al que acusó de recurrir a “listas testimoniales” y de conformar un armado “basado en el miedo y en el aparato”.
“Lo que hacen es una estafa al electorado. Se unieron dirigentes que hasta ayer estaban peleados y se decían de todo. El espanto los juntó. No tienen referentes jóvenes ni propuestas nuevas”, disparó.
Sobre la campaña, Moisá destacó que el eje será la fiscalización. “Necesitamos al menos 4.500 fiscales entre Alberdi y el resto de la provincia. Estamos recibiendo mucho apoyo ciudadano y difundiendo un link de inscripción en redes sociales. La gente sabe que la boleta única de papel nos dará más transparencia, pero la vigilancia es clave”.
Finalmente, la candidata defendió la línea nacional de Javier Milei y criticó al kirchnerismo. “El kirchnerismo usa causas sensibles para manipular a la gente. Nosotros creemos en auditar, en ser responsables y en poner fin a décadas de decadencia. La gente ya no come vidrio y en las urnas lo va a demostrar”, concluyó.