La Junta Electoral Provincial reconsideró su decisión y LLA podrá competir en Alberdi

La JEP, encabezada por Daniel Leiva (presidente de la Corte Suprema), y los ministros Edmundo Jiménez (Fiscal) y Washington Navarro (Pupilar y de la Defensa), repasó que el artículo 3° de la Ley 5.454 fija que los partidos deben estar reconocidos 180 días antes de la votación para poder participar de un acto comicial (algo que no cumple LLA). Remarcó que es su obligación velar por el estricto cumplimiento de las leyes y garantizar la transparencia y eficacia del proceso electoral.