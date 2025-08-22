La Junta Electoral Provincial reconsideró su decisión y LLA podrá competir en Alberdi

La Junta Electoral Provincial (JEP) reconsideró la decisión que había tomado sobre la posibilidad de habilitar las elecciones internas en La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones en Alberdi, y finalmente el partido que lidera el presidente Javier Milei podrá ser parte de los comicios alberdianos. El partido libertario había acusado a la autoridad electoral de haberlo proscripto para la votación luego del revés recibido días atrás.
Con posterioridad a las denuncias lanzadas por LLA en conferencia de prensa, el partido político que conduce a nivel local Lisandro Catalán (vicejefe de Gabinete del Interior) presentó un recurso de reconsideración formulado por el apoderado de la fuerza, Matías Sabaté. Se solicitó que se revoque la decisión y se habilite a la agrupación a participar de las elecciones municipales en Alberdi el 26 de octubre.
La petición se fundamentó en el carácter extraordinario del llamado a elecciones motivado por la intervención del municipio el 9 de junio. Además, señaló que el partido tuvo el reconocimiento en sede provincial como federal posteriormente al hecho.
La JEP, encabezada por Daniel Leiva (presidente de la Corte Suprema), y los ministros Edmundo Jiménez (Fiscal) y Washington Navarro (Pupilar y de la Defensa), repasó que el artículo 3° de la Ley 5.454 fija que los partidos deben estar reconocidos 180 días antes de la votación para poder participar de un acto comicial (algo que no cumple LLA). Remarcó que es su obligación velar por el estricto cumplimiento de las leyes y garantizar la transparencia y eficacia del proceso electoral.
La autoridad electoral puso énfasis en que LLA “no cuestionó en ningún momento el cronograma electoral dictado para las elecciones municipales, pudiendo haber previsto la imposibilidad legal en la que quedaría subsumido”. No obstante, mencionó que la JEP tiene como criterio privilegiar el principio de participación electoral
“Aplicando dicho paradigma a la excepcional situación de autos y tomando en consideración el carácter extraordinario de las elecciones para cargos municipales convocadas para el dia 26/10/2025, esta Junta Electoral considera que corresponde hacer lugar al recurso de reconsideración incoado por el apoderado del partido ‘La Libertad Avanza’ N° 840, y en consecuencia, hacer lugar a la convocatoria a elecciones internas para cargos públicos electivos categoría intendente y concejales por el Municipio de Juan Bautista Alberdi”, añadió la JEP.