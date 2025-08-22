Pese a un fallo judicial, el gobierno de Milei oficializó la “situación de disponibilidad” de trabajadores de entes estatales

El Ministerio de Economía nacional, a cargo de Luis Caputo, oficializó la “situación de disponibilidad” de 286 trabajadores de planta permanente de organismos estatales, en el marco de la reestructuración impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La medida fue comunicada a través de la resolución 1240/2025, un día después de que el Senado de la Nación detuviera un decreto gubernamental que establecía la reestructuración de los organismos y de que la Justicia aceptara un pedido de amparo de los gremios.
La disposición afecta a empleados que contaban con estabilidad laboral en el ex Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informó que la medida impacta a 343 empleados: 286 del INTA, 49 del INV y 8 del ex-Inase.
La decisión se fundamenta en el decreto 462 del 7 de julio pasado, que declaró una emergencia pública y delegó facultades al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para la optimización y reducción de la estructura estatal. El personal afectado está detallado en los Anexos I, II y III de la resolución, consignó el diario "La Nación".
El régimen de “disponibilidad” se encuentra contemplado en la Ley 25.164 y en el decreto 1421 del 8 de agosto de 2002. Este sistema permite que el personal afectado por reestructuraciones o supresiones de funciones pueda permanecer en esta situación por un período máximo de doce meses.
En la normativa se destaca que el decreto 462 dispuso la disolución del Inase, la transformación del INV en una unidad organizativa de la Secretaría de Agricultura, y la conversión del INTA de un organismo descentralizado a uno desconcentrado bajo la misma cartera. También se menciona que, a través del decreto 585 del 14 de agosto, el INV y la Dirección Nacional de Semillas fueron incorporados como unidades operativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Según el documento, la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción del Ministerio de Economía intervino en el proceso, y el Servicio Jurídico Permanente de la misma cartera emitió un dictamen. La resolución lleva la firma del ministro Luis Caputo.
El sitio especializado Bichosdecampo.com hizo hincapié en que el gobierno libertario avanzó en esta disposición, pese a que la Justicia había confirmado un recurso de amparo de los trabajadores del INTI, que el miércoles de esta semana se extendió a los trabajadores del INTA. En esa medida cautelar, la Justifica Federal ordenó al Ejecutivo no tomar por seis meses ninguna medida administrativa al amparo del cuestionado decreto 462/2025.