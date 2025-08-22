Pese a un fallo judicial, el gobierno de Milei oficializó la “situación de disponibilidad” de trabajadores de entes estatales

En la normativa se destaca que el decreto 462 dispuso la disolución del Inase, la transformación del INV en una unidad organizativa de la Secretaría de Agricultura, y la conversión del INTA de un organismo descentralizado a uno desconcentrado bajo la misma cartera. También se menciona que, a través del decreto 585 del 14 de agosto, el INV y la Dirección Nacional de Semillas fueron incorporados como unidades operativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.