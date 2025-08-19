¿Qué pasará en la Tierra? los efectos del eclipse solar más extenso del siglo en nuestro planeta

Según explica la NASA, el descenso equivale a la diferencia de temperatura que existe entre el día y la noche en esa época del año para ese lugar. Sin embargo, el tiempo no llega a ser lo suficientemente extenso como para que el ambiente pueda responder a ese cambio térmico tan brusco. En eclipses anteriores, las caídas en el termómetro fueron de tres cuartos o la mitad de la diferencia de temperatura que en el lugar existía entre la noche y el día.