Secciones
SociedadTecnología

¿Qué pasará en la Tierra? los efectos del eclipse solar más extenso del siglo en nuestro planeta

Nuestro planeta podría ver consecuencias, tanto en el comportamiento de los animales como en contratiempos en las radiocomunicaciones.

¿Qué pasará en nuestro planeta durante el eclipse? ¿Qué pasará en nuestro planeta durante el eclipse?
Hace 40 Min

Por seis minutos, la Tierra permanecerá a oscuras en poco menos de dos años. Para ese entonces nuestro planeta será testigo del eclipse solar más extenso del siglo, un evento sin precedentes del que la NASA ya puso fecha: el 2 de agosto de 2027 el Sol se apagará por completo. ¿Y cuáles serán los efectos de su ausencia?

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

Los astrónomos ya dieron el aviso de que el 2 de agosto de 2027 el planeta quedará a oscuras por una alineación total entre el Sol, la Luna y la Tierra. Desde nuestro mundo podremos ver la sombra proyectada que bloquea la luz solar. Valdrá la pena dejar a un lado las tareas para mirar el cielo por un rato, siempre con anteojos especiales.

Los efectos del eclipse en la Tierra

Mientras que el día se convierte en noche por un plazo definido de tiempo, la Tierra también sufre algunos efectos. Aunque se desconoce cuáles serán las consecuencias de un eclipse tan prolongado, lo cierto es que los expertos estudiaron qué ocurre en nuestro planeta cuando el Sol desaparece por un tiempo.

Descenso de la temperatura

Quizás una de las consecuencias más notorias será un descenso de la temperatura. Desde un artículo de la BBC detallaron que, cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y por un momento se hace de noche, las temperaturas bajan de forma rápida.

Según explica la NASA, el descenso equivale a la diferencia de temperatura que existe entre el día y la noche en esa época del año para ese lugar. Sin embargo, el tiempo no llega a ser lo suficientemente extenso como para que el ambiente pueda responder a ese cambio térmico tan brusco.  En eclipses anteriores, las caídas en el termómetro fueron de tres cuartos o la mitad de la diferencia de temperatura que en el lugar existía entre la noche y el día.

Cambia el comportamiento del viento

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Reading, en Reino Unido, como resultado del cambio de temperatura, el aire caliente deja de elevarse desde el suelo y provoca un cambio en la velocidad y la dirección del viento.

Los investigadores que analizaron un eclipse parcial en Reino Unido en 2015, detallaron que el cambio en el viento está provocado por las variaciones en la "capa fronteriza", que es la zona de aire que separa los vientos altos de aquellos más cerca del suelo. El efecto dura sólo unos minutos durante el eclipse y luego el viento vuelve a soplar como antes, cuando el Sol era visible en el cielo.

Los animales reaccionan a la noche repentina

La mayoría de los organismos vivos tienen un reloj biológico sincronizado con el ritmo del Sol. Durante el período de oscuridad, por más breve que sea, los animales entienden que es de noche y actúan en consecuencia.

Las aves diurnas comienzan a chillar y a dispersarse en busca del nido o se agrupan y permanecen en silencio, mientras que las nocturnas inician su actividad, las grillos y las lechuzas comienzan a dar sus conciertos nocturnos, las polillas remplazan a las mariposas, las abejas regresan a sus panales, las hormigas van a sus nidos y algunas arañas desarman sus redes. pero lo más probable es que las mascotas como gatos o perros no sientan el efecto de la sombra de la Luna.

En 1932, la Sociedad de Historia Natural de Boston observó animales durante un eclipse solar que se prolongó por 10 minutos y descubrió que la mitad de los animales observados parecía atemorizado. Hay que aclarar que la mayor parte de la información sobre el comportamiento de los animales es anecdótica y no hay muchos estudios científicos sobre el tema.

Problemas en las radiocomunicaciones

La radiación solar que llega a la atmósfera superior de la Tierra, conocida como ionosfera, disminuirá lo que provocará un enfriamiento de esta capa y a la vez una reducción en el proceso de ionización (cuando átomos o moléculas ganan o pierden electrones), lo que lleva a un descenso temporal en la densidad de electrones en la ionosfera.

Desde National Geographic explicaron que ambos factores, el enfriamiento y la reducción de la ionización, disminuyen la densidad de electrones en la ionosfera. Dado que la propagación de las ondas de radio, especialmente las de alta frecuencia que se utilizan para la comunicación a larga distancia, depende de la reflexión ionosférica, esta disminución en la densidad de electrones afecta cómo se propagan dichas ondas. Esto puede causar problemas temporales como desvanecimiento de la señal, absorción y refracción, interrumpiendo las comunicaciones de onda corta y por satélite, y afectando los sistemas de navegación GPS. 

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Descubrieron el Ojo de Saurón, un núcleo galáctico que envía chorros de partículas a la Tierra

Descubrieron el "Ojo de Saurón", un núcleo galáctico que envía chorros de partículas a la Tierra

Un robot de la NASA observó lo que podría ser basura humana antigua en Marte

Un robot de la NASA observó lo que podría ser basura humana antigua en Marte

Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer
5

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

Está grave un joven baleado en el pecho
6

Está grave un joven baleado en el pecho

Más Noticias
Docentes universitarios anuncian un nuevo paro de 48 horas: “El gobierno decidió provocar a los maestros”

Docentes universitarios anuncian un nuevo paro de 48 horas: “El gobierno decidió provocar a los maestros”

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre Homo Argentum

Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre "Homo Argentum"

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Comentarios