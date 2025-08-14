Dos aplicaciones de música que ofrecen mucho más que Spotify y por menos dinero

Youtube Music: un catálogo gigante con videos sin publicidad

Una de las alternativas ante el aumento de precios de Spotify es YouTube Premium. Aunque se trata de la plataforma de videos, su servicio de pago no solo elimina los anuncios que se muestran al inicio y durante los contenidos, sino que también incluye acceso a YouTube Music. Este servicio es muy similar a Spotify, con un catálogo de más de 100 millones de canciones y una aplicación que se puede instalar en el celular.