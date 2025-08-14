Dos aplicaciones de música que ofrecen mucho más que Spotify y por menos dinero

A principios de septiembre, la aplicación de música por streaming Spotify aumentará el precio de todos sus planes premium en diversas regiones, incluyendo Latinoamérica. Según la compañía, esta decisión forma parte de una estrategia para mejorar sus márgenes financieros.
En el sitio web de Argentina, los costos del servicio, publicados a mediados de agosto, son los siguientes:
- Plan Individual: $3.299 al mes con una cuenta Premium.
- Plan Estudiantes: $1.799 al mes con una cuenta Premium verificada.
- Plan Dúo: $4.399 al mes, para dos cuentas Premium.
- Plan Familiar: $5.499 al mes, para hasta seis cuentas Premium o Kids.
La decisión de Spotify de aumentar los precios de sus planes premium impactó directamente en el bolsillo de miles de usuarios. En este contexto, muchos buscan alternativas que ofrezcan un servicio similar sin tener que pagar de más. Afortunadamente, el mercado de la música en streaming es amplio y existen varias opciones que vale la pena considerar. A continuación, te presentamos dos opciones que por menos dinero ofrecen más prestaciones.
Youtube Music: un catálogo gigante con videos sin publicidad
Una de las alternativas ante el aumento de precios de Spotify es YouTube Premium. Aunque se trata de la plataforma de videos, su servicio de pago no solo elimina los anuncios que se muestran al inicio y durante los contenidos, sino que también incluye acceso a YouTube Music. Este servicio es muy similar a Spotify, con un catálogo de más de 100 millones de canciones y una aplicación que se puede instalar en el celular.
Con el plan Premium, que cuesta $3.399 al mes, no solo accedes a estos servicios, sino que también puedes descargar videos y canciones para reproducirlos sin conexión a internet. La plataforma de música también ofrece podcasts, pistas en vivo, remixes, sesiones de DJ y covers.
Otra ventaja de YouTube Music es que ya está conectado con tu cuenta de Google, por lo que te ofrecerá contenido relacionado con tus intereses y búsquedas recientes. Sin dudas, el algoritmo de personalización de contenidos que comparten sus plataformas es uno de los más eficientes del mercado y se adapta con flexibilidad a los cambios de cada usuario.
Tidal: un servicio más barato y con sonido de alta calidad
Hay una aplicación para cada gusto, y Tidal es la ideal para los amantes de la calidad del sonido. Para aquellos melómanos y audiófilos que priorizan la calidad del sonido sobre cualquier otra característica, este servicio se ha posicionado como la mejor alternativa para escuchar música en alta fidelidad. Sus formatos son muy similares a la calidad que los músicos buscan al editar sus canciones.
Según la plataforma, el servicio ofrece formatos FLAC y MQA, los cuales tienen una calidad superior a la de un disco compacto. Para los más exigentes, Tidal cuenta con dos niveles de suscripción: uno estándar y otro HiFi Plus, que permite acceder a audio con calidad máster.
A diferencia de otros servicios, Tidal no tiene un plan gratuito con publicidad. Sin embargo, en los últimos meses, la plataforma ajustó sus precios y hoy se puede contratar por menos de $1.000. Los precios más recientes, publicados en su web, son:
- Plan Individual: desde $380.
- Plan Individual más extensión para DJs: $570 (se puede usar en programas como Virtual DJ).
- Plan Familiar: $589, con acceso para hasta seis miembros.