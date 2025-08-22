Horóscopo chino: estas son las metas pendientes de cada signo, según Ludovica Squirru

Comienza el fin de semana y además de descansar, algunas personas querrán hacer un balance de su semana: cuáles son las tareas pendientes, cuáles lograron concluir y qué objetivos quedarán para la semana que viene. El horóscopo chino advierte que los signos no deben escapar de las metas que su destino les dispuso y que la astróloga Ludovica Squirru compartió para ellos.
La astrología oriental señala que la etapa de profundos cambios y planificación no terminó aún. De hecho, hay una serie de metas pendientes por cumplir. La reconocida pitonisa adelantó cuáles son las predicciones del horóscopo chino para los signos que no deben escapar a sus propias fortunas en los meses que restan y que deben resolver su asuntos inconclusos.
Las metas a las que deben estar atentos los signos del horóscopo chino
Serpiente
La serpiente no debe olvidarse de un tema más que relevante, y esa es su salud. Sus relaciones familiares y su trabajo no deben descuidarse tampoco.
Tigre
El Tigre necesita hacer un trabajo mental importante, fortalecer su cabeza y también su energía para enfrentar los desafíos que vendrán en este tiempo.
Mono
El Mono deberá cuidarse respecto a su situación frente a las leyes ya que podría ser un ciclo un poco difícil. La astróloga recomienda revisar sus cuestiones legales y reclamos.
Chancho
Los nacidos bajo el signo del chancho deberán enfocarse en ellos mismos, sobre todo en su tranquilidad así como la paz individual para evitar enfrentamientos y sobrellevar de mejor manera las situaciones.
Rata
Para la Rata se trata de un año lleno de desafíos emocionales e incluso algunos inconvenientes de salud que ya podría haber experimentado. La pitonisa les da una advertencia simple: confíen en su intuición.
Conejo
El Conejo no debe olvidar que la independencia y el cuidado de sí mismo son las claves para atravesar este año. Deben recordar ser autosuficientes y no olvidarse de sus necesidades.
Dragón
Los nacidos bajo el signo del Dragón deberán descansar para recuperar fuerzas y para reflexionar lo que les sucede. Las decisiones tomadas podrían tener consecuencias.
Caballo
El caballo deberá poner freno a su espíritu indomable y controlar su impulsividad. Además, necesitará enfocarse en decisiones más altruistas y empáticas.
Cabra
La Cabra debe evitar los excesos y poner más atención en su salud. La clave para el bienestar está siempre en el equilibrio.
Gallo
Los gallos deben evitar la rigidez y aprender a ser más flexibles ante los cambios inesperados.
Perro
Los nacidos bajo el signo del Perro tienen que evitar el aislamiento social y fortalecer sus relaciones, para encontrar la estabilidad.