Horóscopo chino: estas son las metas pendientes de cada signo, según Ludovica Squirru

Comienza el fin de semana y además de descansar, algunas personas querrán hacer un balance de su semana: cuáles son las tareas pendientes, cuáles lograron concluir y qué objetivos quedarán para la semana que viene. El horóscopo chino advierte que los signos no deben escapar de las metas que su destino les dispuso y que la astróloga Ludovica Squirru compartió para ellos.