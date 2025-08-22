Pablo Yedlin agradeció el respaldo a la emergencia pediátrica en el Senado

El diputado Yedlin, presidente de la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara Baja, agradeció el respaldo de los diferentes bloques del Senado y reconoció la labor del personal del Hospital Garrahan como principal impulsor de la ley. "Si bien redacté el proyecto de ley de emergencia pediátrica, los verdaderos autores son las enfermeras, médicos y residentes del Hospital Garrahan que, con su resistencia, lograron anoche que la mayoría de los bloques del Senado de la Nación la aprobaran", declaró Yedlin.