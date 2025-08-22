Pablo Yedlin agradeció el respaldo a la emergencia pediátrica en el Senado

El Senado de la Nación aprobó anoche con una amplia mayoría el proyecto de ley de emergencia pediátrica, impulsado por el diputado nacional Pablo Yedlin. La iniciativa, que declara la emergencia sanitaria pediátrica por un año y mejora las condiciones laborales del personal de salud, contó con 60 votos a favor y 8 en contra, sin abstenciones.
El diputado Yedlin, presidente de la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara Baja, agradeció el respaldo de los diferentes bloques del Senado y reconoció la labor del personal del Hospital Garrahan como principal impulsor de la ley. "Si bien redacté el proyecto de ley de emergencia pediátrica, los verdaderos autores son las enfermeras, médicos y residentes del Hospital Garrahan que, con su resistencia, lograron anoche que la mayoría de los bloques del Senado de la Nación la aprobaran", declaró Yedlin.
La emergencia sanitaria
La ley no solo beneficia al Hospital Garrahan, sino que también alcanza a otros nosocomios pediátricos nacionales. Además de declarar la emergencia sanitaria, la ley busca mejorar el ingreso salarial del personal médico y profesional.
Yedlin reafirmó su compromiso con la salud pública y advirtió que no abandonarán al Hospital Garrahan, incluso si el Presidente decide vetar la ley. "El compromiso con la Salud Pública es inclaudicable, no abandonamos ni abandonaremos al Hospital Garrahan aunque el Presidente la vete, estamos dispuestos a hacer cumplir la ley", enfatizó.
El diputado también destacó el consenso logrado entre los diferentes bloques que integran las Comisiones de Salud de ambas cámaras del Congreso. "Con los niños, no por favor", expresó Yedlin, al resaltar la importancia de priorizar la salud infantil.