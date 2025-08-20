¿Quién es Andrés Gariano, el árbitro designado para el partido entre Atlético Tucumán y Talleres?

La Liga Profesional confirmó la terna arbitral para el partido del sábado entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba, que se jugará desde las 20 en el estadio Monumental José Fierro por la Zona B del Clausura. El juez principal será Andrés Gariano, acompañado por Miguel Savorani como asistente 1 y Joaquín Badano como asistente 2. El cuarto árbitro será Federico Guaymas, mientras que en el VAR estará Salomé Di Iorio, secundada por Diego Romero en el AVAR.
Gariano ya dirigió a Atlético y Talleres en este mismo año. En el Apertura estuvo presente en el duelo jugado en Córdoba, que terminó 1-1, por lo que el cruce del sábado será la segunda vez que arbitre este enfrentamiento en la temporada.
El historial del juez con el “Decano” es variado. En Primera División, lo condujo en siete partidos, con cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas.
El antecedente más reciente
El último partido que dirigió a Atlético fue el empate 1-1 ante Central Córdoba, el 19 de julio pasado. Ese encuentro quedó marcado por la jugada en la que anuló un gol a Miguel Brizuela debido a una obstrucción en la visión del arquero por parte de Mateo Bajamich.
Con Gariano nuevamente designado, Atlético buscará repetir buenas actuaciones en casa y sumar puntos claves frente a Talleres en su objetivo de consolidarse entre los ocho mejores de la Zona B.