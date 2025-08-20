¿Quién es Andrés Gariano, el árbitro designado para el partido entre Atlético Tucumán y Talleres?

La Liga Profesional confirmó la terna arbitral para el partido del sábado entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba, que se jugará desde las 20 en el estadio Monumental José Fierro por la Zona B del Clausura. El juez principal será Andrés Gariano, acompañado por Miguel Savorani como asistente 1 y Joaquín Badano como asistente 2. El cuarto árbitro será Federico Guaymas, mientras que en el VAR estará Salomé Di Iorio, secundada por Diego Romero en el AVAR.