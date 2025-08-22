Secciones
River y Palmeiras ya tienen fechas para su choque en los cuartos de final de la Libertadores

El "Millonario" y el "Verdao" volverán a cruzarse en un duelo con historia reciente. La ida será en el Monumental y la revancha en Brasil, con Palmeiras como local por su mejor campaña en fase de grupos.

Hace 29 Min

La Conmebol confirmó el calendario tentativo para uno de los duelos más esperados de los cuartos de final de la Copa Libertadores: River frente a Palmeiras. El partido de ida se disputará en el Estadio Monumental entre el 16 y el 18 de septiembre, mientras que la revancha será en San Pablo, en el Allianz Parque, entre el 23 y el 25 del mismo mes.

River deberá definir la serie en condición de visitante, ya que Palmeiras cerró la fase de grupos con puntaje ideal -18 puntos sobre 18 posibles-, superando el registro del conjunto de Núñez, que acumuló 12 unidades. Esa diferencia le otorgó al "Verdao" la ventaja de cerrar todas las llaves en su estadio.

El cruce despierta recuerdos inmediatos de la semifinal de 2020, una de las más vibrantes de los últimos años. En aquella ocasión, Palmeiras sorprendió con un 3-0 en el Monumental, pero River estuvo a punto de la hazaña en Brasil: ganó 2-0 en la revancha y quedó a un gol de forzar los penales.

Con planteles renovados y realidades distintas, River y Palmeiras volverán a verse las caras en septiembre, en una serie que promete ser uno de los platos fuertes de la Copa Libertadores 2025.

