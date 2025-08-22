River y Palmeiras ya tienen fechas para su choque en los cuartos de final de la Libertadores

La Conmebol confirmó el calendario tentativo para uno de los duelos más esperados de los cuartos de final de la Copa Libertadores: River frente a Palmeiras. El partido de ida se disputará en el Estadio Monumental entre el 16 y el 18 de septiembre, mientras que la revancha será en San Pablo, en el Allianz Parque, entre el 23 y el 25 del mismo mes.