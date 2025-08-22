Gallardo, entre el alivio y el fastidio tras la clasificación de River a cuartos de Libertadores

Marcelo Gallardo volvió a ser protagonista en una noche cargada de dramatismo. River eliminó a Libertad por penales y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, pero el “Muñeco” vivió la jornada con un cóctel de sensaciones: alivio por la clasificación, autocrítica por el desarrollo y fastidio al cierre de la conferencia de prensa.
El entrenador explicó que su equipo empezó con claridad: “arrancamos muy bien, hicimos lo que teníamos pensado”, señaló. Sin embargo, reconoció que después del gol “perdimos el control” y el empate de pelota parada “nos hizo daño”. Para Gallardo, la expulsión de Giuliano Galoppo fue determinante: “nos cambia todo”. El error, admitió, fue intentar “seguir igual” con un hombre menos, sin frenar el partido, lo que derivó en un complemento difícil de dominar.
A pesar de las complicaciones, el DT valoró la entrega: “los jugadores pusieron lo que tenían que poner”. Destacó que, por fin, la suerte se inclinó a su favor en los penales: “lo que era oscuro finalmente se iluminó”. También resaltó la influencia del público, que “contagió al equipo en ese momento”.
Gallardo enumeró los obstáculos de la noche: la lesión de Paulo Díaz, la molestia de Sebastián Driussi en el mismo tobillo, y el esfuerzo de Lucas Martínez Quarta tras su inactividad. “Parecía que todo iba a salir mal”, confesó.