Gallardo, entre el alivio y el fastidio tras la clasificación de River a cuartos de Libertadores

El entrenador explicó que su equipo empezó con claridad: “arrancamos muy bien, hicimos lo que teníamos pensado”, señaló. Sin embargo, reconoció que después del gol “perdimos el control” y el empate de pelota parada “nos hizo daño”. Para Gallardo, la expulsión de Giuliano Galoppo fue determinante: “nos cambia todo”. El error, admitió, fue intentar “seguir igual” con un hombre menos, sin frenar el partido, lo que derivó en un complemento difícil de dominar.