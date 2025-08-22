Abel Ferreira, DT de Palmeiras, palpitó el cruce con River: “Será difícil”

Después de sellar la clasificación de Palmeiras a los cuartos de final de la Copa Libertadores con un 4-0 global sobre Universitario, Abel Ferreira ya puso la mira en River. El entrenador portugués reconoció la magnitud del desafío que se avecina: “La próxima etapa también será difícil, pero seguiremos como siempre. Esta es la decimotercera vez que el equipo llega a esta fase: un nuevo partido, una nueva historia y un rival diferente”.
Ferreira también dedicó un párrafo especial a la hinchada, que colmó el Allianz Parque pese a que la serie estaba prácticamente definida: “Nuestra afición dio un gran espectáculo. No esperaba que el estadio estuviera tan lleno dado el resultado. Me alegró mucho ver eso, porque siempre es hermoso cuando el espectáculo se siente desde fuera”, dijo después del empate sin goles frente al equipo peruano.
Al mismo tiempo, se mostró autocrítico con el rendimiento del equipo: “El esfuerzo persiste. No puedo decir que mis jugadores no se esforzaron, pero nos faltó el aspecto técnico. Sé que podemos hacer más y mejor”, explicó.. Y añadió: “Hoy jugamos con todas nuestras fuerzas, y nuestros jugadores saben que podemos mejorar. Soy responsable porque yo también tomé las decisiones”.
Finalmente, el entrenador resaltó el crecimiento institucional del club en los últimos años: “Es cierto que en la Libertadores, en los últimos cuatro o cinco años, se han hecho muy bien las cosas”.
Con esa mezcla de respeto por el rival, elogios al hincha y exigencia hacia sus dirigidos, Ferreira marcó el tono con el que Palmeiras afrontará su serie ante River.