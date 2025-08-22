Abel Ferreira, DT de Palmeiras, palpitó el cruce con River: “Será difícil”

Después de sellar la clasificación de Palmeiras a los cuartos de final de la Copa Libertadores con un 4-0 global sobre Universitario, Abel Ferreira ya puso la mira en River. El entrenador portugués reconoció la magnitud del desafío que se avecina: “La próxima etapa también será difícil, pero seguiremos como siempre. Esta es la decimotercera vez que el equipo llega a esta fase: un nuevo partido, una nueva historia y un rival diferente”.