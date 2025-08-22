Secciones
DeportesFútbol

Abel Ferreira, DT de Palmeiras, palpitó el cruce con River: “Será difícil”

El entrenador del "Verdao" habló tras la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores y analizó lo que espera del duelo contra el "Millonario". También elogió a la hinchada y asumió autocrítica.

Abel Ferreira palpitó el duelo frente a River. Abel Ferreira palpitó el duelo frente a River.
Hace 29 Min

Después de sellar la clasificación de Palmeiras a los cuartos de final de la Copa Libertadores con un 4-0 global sobre Universitario, Abel Ferreira ya puso la mira en River. El entrenador portugués reconoció la magnitud del desafío que se avecina: “La próxima etapa también será difícil, pero seguiremos como siempre. Esta es la decimotercera vez que el equipo llega a esta fase: un nuevo partido, una nueva historia y un rival diferente”.

Ferreira también dedicó un párrafo especial a la hinchada, que colmó el Allianz Parque pese a que la serie estaba prácticamente definida: “Nuestra afición dio un gran espectáculo. No esperaba que el estadio estuviera tan lleno dado el resultado. Me alegró mucho ver eso, porque siempre es hermoso cuando el espectáculo se siente desde fuera”, dijo después del empate sin goles frente al equipo peruano.

Al mismo tiempo, se mostró autocrítico con el rendimiento del equipo: “El esfuerzo persiste. No puedo decir que mis jugadores no se esforzaron, pero nos faltó el aspecto técnico. Sé que podemos hacer más y mejor”, explicó.. Y añadió: “Hoy jugamos con todas nuestras fuerzas, y nuestros jugadores saben que podemos mejorar. Soy responsable porque yo también tomé las decisiones”.

Finalmente, el entrenador resaltó el crecimiento institucional del club en los últimos años: “Es cierto que en la Libertadores, en los últimos cuatro o cinco años, se han hecho muy bien las cosas”.

Con esa mezcla de respeto por el rival, elogios al hincha y exigencia hacia sus dirigidos, Ferreira marcó el tono con el que Palmeiras afrontará su serie ante River.

Temas Club Atlético River PlatePalmeirasCopa Libertadores de América
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios
1

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?
2

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo
3

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra
4

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido
5

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Nueva amenaza: ¿cuál es el estado de las causas en las que Jaldo fue víctima?
6

Nueva amenaza: ¿cuál es el estado de las causas en las que Jaldo fue víctima?

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

La denuncia de la esposa de Rodrigo Rey por los incidentes en la Copa Sudamericana

La denuncia de la esposa de Rodrigo Rey por los incidentes en la Copa Sudamericana

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

Nueva amenaza: ¿cuál es el estado de las causas en las que Jaldo fue víctima?

Nueva amenaza: ¿cuál es el estado de las causas en las que Jaldo fue víctima?

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

Comentarios