Máxima concentración

El campeón contó mayores detalles de la última jornada. “En el arranque del desempate erré el green y parecía que se terminaba todo para mí, pero después empate y me animé. Ahí fue cuando dije ‘ahora es el momento’. Y realmente fue así. Creo que fui aprovechando todas las chances que se me dieron. En un momento pensé que no iba a llegar, pero nunca me rendí. Siempre seguí jugando con mucha concentración. Ahí estuvo clave”, comentó.