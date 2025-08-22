Secciones
EspectáculosFamosos

Mario Pergolini le pidió perdón a Susana Giménez: "Tiene toda la razón"

El periodista se sinceró en Otro día perdido y, en vivo, le pidió disculpas a la diva. ¿Intento de reconciliación?

Mario Pergolini le pidió perdón a Susana Giménez Mario Pergolini le pidió perdón a Susana Giménez Hola
Hace 6 Min

Mario Pergolini regresó a la televisión con su programa Otro día perdido, lo que generó diversas reacciones en el medio. Sin embargo, la de Susana Giménez fue particularmente contundente. "Jamás veré a Pergolini, me odiaba, hablaba siempre mal de mí. Que me pida perdón de rodillas", declaró la diva en un móvil de LAM. 

El inesperado romance entre la nieta de Susana Giménez y un jugador de Boca Juniors

El inesperado romance entre la nieta de Susana Giménez y un jugador de Boca Juniors

En una reciente emisión del mismo programa, la periodista Susana Roccasalvo se refirió al tema y le dijo a Pergolini: "Susana Giménez dijo 'si se pone de rodillas, voy'". Roccasalvo le aconsejó al conductor que hiciera caso a su colega: "Yo creo que deberías hacerlo y decirle 'Susi, retiro lo dicho'".

Mario Pergolini le pidió perdón a Susana Giménez: "Tiene toda la razón"

Fue entonces que el conductor se sinceró: "Ya que estás, aprovecho. Yo sí reconocí, hace poco tiempo públicamente, que Susana tiene derecho a estar enojada con nosotros. Nosotros fuimos muy crueles con ella. También es cierto que dice 'de rodillas'. Tampoco dije que robaba, nunca dije una barbaridad. Hicimos chistes con cosas que, la verdad, no correspondían".

En medio de las declaraciones de Pergolini, Laila Roth cruzó al comunicador con un filoso comentario: "Eras muy de hablar del cuerpo ajeno". "Sí, totalmente. Eran otras épocas, realmente, esto no limpia ninguna excusa", reconoció el periodista.

"Pero, se lo digo a la cara: yo reconozco que era una época que hacía chistes que no había que hacer y teníamos cierta saña sobre todo con los que eran número uno, porque eran chistes que eran sencillos, no hay que aclarar mucho cuando le haces un chiste a un número uno. Así es que, yo reconozco que tiene toda la razón del mundo en estar enojada. Ojalá entienda que fue una maldad de ese momento y que hoy en día no tengo eso, ni realmente pienso eso", expresó Mario Pergolini.

"¿Por qué no haces la reconciliación acá?", le propuso Susana Roccasalvo al conductor. "Lo haría, pero está muy enojada", aseguró el conductor.

Temas Susana GiménezMario Pergolini
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios
1

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?
2

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo
3

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra
4

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido
5

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Nueva amenaza: ¿cuál es el estado de las causas en las que Jaldo fue víctima?
6

Nueva amenaza: ¿cuál es el estado de las causas en las que Jaldo fue víctima?

Más Noticias
VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

Comentarios