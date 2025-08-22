Mario Pergolini regresó a la televisión con su programa Otro día perdido, lo que generó diversas reacciones en el medio. Sin embargo, la de Susana Giménez fue particularmente contundente. "Jamás veré a Pergolini, me odiaba, hablaba siempre mal de mí. Que me pida perdón de rodillas", declaró la diva en un móvil de LAM.
En una reciente emisión del mismo programa, la periodista Susana Roccasalvo se refirió al tema y le dijo a Pergolini: "Susana Giménez dijo 'si se pone de rodillas, voy'". Roccasalvo le aconsejó al conductor que hiciera caso a su colega: "Yo creo que deberías hacerlo y decirle 'Susi, retiro lo dicho'".
Mario Pergolini le pidió perdón a Susana Giménez: "Tiene toda la razón"
Fue entonces que el conductor se sinceró: "Ya que estás, aprovecho. Yo sí reconocí, hace poco tiempo públicamente, que Susana tiene derecho a estar enojada con nosotros. Nosotros fuimos muy crueles con ella. También es cierto que dice 'de rodillas'. Tampoco dije que robaba, nunca dije una barbaridad. Hicimos chistes con cosas que, la verdad, no correspondían".
En medio de las declaraciones de Pergolini, Laila Roth cruzó al comunicador con un filoso comentario: "Eras muy de hablar del cuerpo ajeno". "Sí, totalmente. Eran otras épocas, realmente, esto no limpia ninguna excusa", reconoció el periodista.
"Pero, se lo digo a la cara: yo reconozco que era una época que hacía chistes que no había que hacer y teníamos cierta saña sobre todo con los que eran número uno, porque eran chistes que eran sencillos, no hay que aclarar mucho cuando le haces un chiste a un número uno. Así es que, yo reconozco que tiene toda la razón del mundo en estar enojada. Ojalá entienda que fue una maldad de ese momento y que hoy en día no tengo eso, ni realmente pienso eso", expresó Mario Pergolini.
"¿Por qué no haces la reconciliación acá?", le propuso Susana Roccasalvo al conductor. "Lo haría, pero está muy enojada", aseguró el conductor.