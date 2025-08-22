La cuenta pendiente de Ángel Di María en Rosario Central: ganar un clásico contra Newell’s

Su historial en el clásico se reduce a dos encuentros, ambos jugados antes de partir a Europa. El primero fue el 2 de abril de 2006, en el Gigante de Arroyito, cuando el equipo de Leonardo Astrada empató 0 a 0 con la "Lepra". Esa tarde, Di María ingresó en el segundo tiempo en reemplazo del Eduardo “Chacho” Coudet y disputó poco más de media hora.