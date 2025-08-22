Secciones
La cuenta pendiente de Ángel Di María en Rosario Central: ganar un clásico contra Newell’s

El campeón del mundo y emblema de Rosario Central disputó dos clásicos rosarinos antes de emigrar a Europa y nunca pudo retirarse vencedor. Mañana tendrá la oportunidad de saldar esa deuda.

Ángel Di María afrontará un desafío especial en su regreso a Rosario Central: ganar un clásico contra Newell’s Old Boys. Aunque es considerado un embajador eterno del “Canalla” y uno de los máximos ídolos de la ciudad, el capitán de la Selección campeona del mundo todavía no pudo festejar en el partido más icónico del fútbol argentino.

Su historial en el clásico se reduce a dos encuentros, ambos jugados antes de partir a Europa. El primero fue el 2 de abril de 2006, en el Gigante de Arroyito, cuando el equipo de Leonardo Astrada empató 0 a 0 con la "Lepra". Esa tarde, Di María ingresó en el segundo tiempo en reemplazo del Eduardo “Chacho” Coudet y disputó poco más de media hora.

El segundo se produjo el 6 de mayo de 2007, en el Coloso del Parque Independencia, y dejó un sabor amargo. Bajo la conducción de Carlos Ischia, Rosario Central cayó 1 a 0. En ese encuentro, Cristian “Kily” González desperdició un penal que atajó Justo Villar y Di María compartió delantera con Gonzalo Belloso, hoy presidente del club.

Pasaron casi dos décadas desde aquellos cruces y el ídolo regresa con la oportunidad de cambiar la historia. El próximo sábado, “Fideo” buscará tachar de su lista esa cuenta pendiente: ganar un clásico rosarino con la camiseta de Central.

Angel Di María, Club Atlético Rosario Central, Club Atlético Newell´s Old Boys, Torneo Clausura 2025
