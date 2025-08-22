Durísima sanción a Gustavo Costas: cuatro fechas de suspensión por insultar a Darío Herrera

El presente de Racing sumó un nuevo capítulo de tensión. El Tribunal de Disciplina confirmó una durísima sanción contra Gustavo Costas, quien fue expulsado en la derrota ante Tigre luego de perder el control contra el árbitro Darío Herrera por un penal sancionado a favor del rival.
El fallo fue contundente: el técnico académico recibió cuatro fechas de suspensión, mientras que su hijo, Federico Costas, preparador físico del plantel, también fue castigado con dos jornadas. La medida se califica de severa porque el entrenador es reincidente: ya había protagonizado un episodio similar durante la caída ante Barracas Central. En esta ocasión no podrá abonar una multa para evitar la ausencia, como había ocurrido un mes atrás.
De este modo, Costas no podrá dirigir a Racing en los compromisos frente a Argentinos Juniors, Unión, San Lorenzo y Huracán.
Sin embargo, se confirmó que sí podrá estar presente en el clásico contra Independiente, programado para la fecha 10 del torneo Clausura en el Cilindro de Avellaneda. Durante su sanción, Gonzalo Costas y Francisco Bersce quedarán a cargo del equipo como dupla técnica.