Secciones
DeportesFútbol

Durísima sanción a Gustavo Costas: cuatro fechas de suspensión por insultar a Darío Herrera

El DT de Racing fue castigado por reincidencia tras su exabrupto contra el árbitro en la derrota ante Tigre. No podrá dirigir en cuatro partidos, aunque estará en el clásico con Independiente.

Gustavo Costas fue sancionado con cuatro fechas. Gustavo Costas fue sancionado con cuatro fechas.
Hace 5 Min

El presente de Racing sumó un nuevo capítulo de tensión. El Tribunal de Disciplina confirmó una durísima sanción contra Gustavo Costas, quien fue expulsado en la derrota ante Tigre luego de perder el control contra el árbitro Darío Herrera por un penal sancionado a favor del rival.

El fallo fue contundente: el técnico académico recibió cuatro fechas de suspensión, mientras que su hijo, Federico Costas, preparador físico del plantel, también fue castigado con dos jornadas. La medida se califica de severa porque el entrenador es reincidente: ya había protagonizado un episodio similar durante la caída ante Barracas Central. En esta ocasión no podrá abonar una multa para evitar la ausencia, como había ocurrido un mes atrás.

De este modo, Costas no podrá dirigir a Racing en los compromisos frente a Argentinos Juniors, Unión, San Lorenzo y Huracán. 

Sin embargo, se confirmó que sí podrá estar presente en el clásico contra Independiente, programado para la fecha 10 del torneo Clausura en el Cilindro de Avellaneda. Durante su sanción, Gonzalo Costas y Francisco Bersce quedarán a cargo del equipo como dupla técnica.

Temas Racing ClubGustavo CostasTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Racing vs Peñarol: Conmebol publicó el audio del VAR del polémico penal a Maravilla Martínez

Racing vs Peñarol: Conmebol publicó el audio del VAR del polémico penal a "Maravilla" Martínez

Lo más popular
Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios
1

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo
2

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido
3

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?
4

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra
5

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año
6

Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año

Más Noticias
Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año

Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

Nueva amenaza: ¿cuál es el estado de las causas en las que Jaldo fue víctima?

Nueva amenaza: ¿cuál es el estado de las causas en las que Jaldo fue víctima?

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

Comentarios