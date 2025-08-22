Durísima sanción a Gustavo Costas: cuatro fechas de suspensión por insultar a Darío Herrera

El fallo fue contundente: el técnico académico recibió cuatro fechas de suspensión, mientras que su hijo, Federico Costas, preparador físico del plantel, también fue castigado con dos jornadas. La medida se califica de severa porque el entrenador es reincidente: ya había protagonizado un episodio similar durante la caída ante Barracas Central. En esta ocasión no podrá abonar una multa para evitar la ausencia, como había ocurrido un mes atrás.